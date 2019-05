Kettcar zeigen neues Video zu "Weit draußen"

Foto: Andreas Hornoff

Kettcar haben ein Video zu ihrem Track "Weit draußen" vorgestellt. Der balladeske und berührende Song stammt von ihrer aktuellen EP "Der süße Duft der Widersprüchlichkeit (Wir vs. Ich)", die heute nun auch physisch erscheint.

Der Song bewegt sich von seiner Grundstimmung her irgendwo zwischen "Erinnert Sich Jemand An Kalle Del'Haye" von ...But Alive und "48 Stunden" von Kettcar: Im Zentrum stehen eine Akustikgitarre und Marcus Wiebuschs eindringlicher Gesang, drumherum strickt seine Band vorsichtig etwas Beiwerk. Der Text ist niederschmetternd: Der Erzähler besucht eine alte Freundin, die mit ihrem behinderten Sohn vor dem Mitleid ihrer Umgebung aufs Land geflohen ist und nun Sätze sagt wie "Ich schwör', ich liebe mein Kind/ Aber ich hasse mein Leben", die einem die Kehle zuschnüren.

Das Video dazu setzt ganz auf Kontemplation: Der Clip zeigt einfach nur die Autofahrt der Hauptfigur zu besagter Freundin aufs Land - und automatisch macht sich der Zuschauer auch jene Gedanken des "Elendstouristen", der daran verzweifelt, wie er mit der Situation umgehen soll.

"Der süße Duft der Widersprüchlichkeit (Wir vs. Ich)" war bereits am 15. März digital erschienen, ab heute sind die fünf neuen Songs auch als CD und als Ten-Inch zu haben. Vorab hatten Kettcar schon ein Video zu "Palo Alto" vorgestellt und den Track "Scheine in den Graben" mit etlichen Gastsängerinnen und -sängern gestreamt.

Ihr aktuelles Album "Ich vs. Wir", an dessen gesellschaftskritische Inhalte die neue EP nun auf der persönlichen MIkroebene anknüpft, war 2017 erschienen.

Im Juni starten Kettcar in den Festivalsommer und spielen in Deutschland und der Schweiz zahlreiche Shows. Für einen Teil der Veranstaltungen gibt es Tickets bei Eventim.

Video: Kettcar - "Weit draußen"

Live: Kettcar

13.06. Merkers - Rock am Berg

14.06. Ulm - Ulmer Zelt

15.06. Leipzig - Parkbühne

16.06. Duisburg - Traumzeitfestival

05.07. Husum - Schloss

12.07. Lüneburg - Schröders Garten

13.07. Münster - Nah Am Wasser Festival

18.07. St. Gallen - Kulturfestival

19.07. Karlsruhe - Das Fest

20.07. Jena - Kulturarena

21.07. Esslingen - Burg

26.07. Würzburg - Hafensommer

27.07. Schrobenhausen - Noisehausen Festival

08.08. Potsdam - Waschhaus

09.08. Hannover - Fährmannsfest

10.08. Großefehn - Großefehn Open Air

11.08. Bonn - Kunstrasen Open Air