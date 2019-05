Slipknot kündigen neues Album "We Are Not Your Kind" an, zeigen Video zu "Unsainted"

Foto: Alexandria Crahan-Conway

Slipknot haben ihr neues Album angekündigt. "We Are Not Your Kind" erscheint im August, mit dem Video zu "Unsainted" gewähren die Masken-Metaller auch gleich noch einen konkreten Einblick in Sound der Platte und den neuen Look der Bandmitglieder.

Der neue Song greift einige Slipknot-Trademarks auf: Vorne baut sich "Unsainted" mit dramatischem Kinderchor und Tom-Drumming dramaturgisch ähnlich auf wie "The Devil In I", die melodische Hookline erinnert hingegen an "Duality" - und aus einem schleppenden Interlude taumelt der Song über einen letzten Refrain in ein böses Outro.

Der Clip an sich ist eher unspektakulär gehalten, verfremdete Performance-Szenen wechseln mit einer unklaren Rahmenhandlung in Kloster- oder Kirchen-Umgebung. Vielmehr darf man das Video auch als Schaulaufen verstehen - schließlich präsentieren die Slipknot-Mitglieder hier ihre neuen Masken in Aktion. Frontmann Corey Taylor etwa tritt nun als Mischung aus Vogel-Fantômas und Heath Ledgers Joker auf, DJ Sid Wilson lehnt sich an Imperator Palpatine aus "Star Wars" an, andere Bandmitglieder präsentieren recht ähnliche Looks wie zuvor.

Das Ende des Videos, in dem neun Statuen der Bandmitglieder zu sehen sind, von denen eine brennt, könnte auf die personelle Situation der Band anspielen: Percussionist Chris Fehn hatte die Band im Streit um angeblich vorenthaltene Tantiemen verklagt, diese hatte sich daraufhin von ihm getrennt.

"Unsainted" ist der erste Vorgeschmack auf das neue, sechste Slipknot-Album "We Are Not Your Kind", das am 9. August in den Läden stehen wird. Fans können die Platte bereits im offiziellen Slipknot-Shop vorbestellen. Ein Blick auf die ebenfalls bereits öffentliche Tracklist belegt, dass der bereits im Herbst 2018 veröffentlichte neue Song "All Out Life" nicht Teil der regulären Version der Platte ist. Slipknot waren für den Nachfolger zu ".5: The Gray Chapter" (2014) im Januar 2019 ins Studio gegangen.

Im Juni sind die neun Masken-Metaller für mehrere Festival- und Hallenshows in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die beiden Arena-Konzerte sind allerdings bereits ausverkauft.

Video: Slipknot - "Unsainted"

Cover & Tracklist: Slipknot - "We Are Not Your Kind"

01. "Insert Coin"

02. "Unsainted"

03. "Birth Of The Cruel"

04. "Death Because Of Death"

05. "Nero Forte"

06. "Critical Darling"

07. "Liar's Funeral"

08. "Red Flag"

09. "What's Next"

10. "Spiders"

11. "Orphan"

12. "My Pain"

13. "Not Long For This World"

14. "Solway Firth"

Live: Slipknot

08.06. Nürnberg - Rock im Park

09.06. Adenau / Nürburgring - Rock am Ring

13.06. Nickelsdorf - Nova Rock Festival

14.06. Interlaken - Greenfield Festival

17.06. Leipzig - Arena Leipzig | ausverkauft

18.06. Hannover - TUI Arena | ausverkauft