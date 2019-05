VISIONS Premiere: Pabst stellen Video zu neuem Song "Forever OK" vor

Foto: Screenshot Youtube

Das Berliner Indierock-Power-Trio Pabst hat ein Video zu seinem neuen Song "Forever OK" fertiggestellt. Es zeigt die Band auf Tour durch England mit viel fischäugigem 90s-Appeal.

Passend zu ihrer gemeinsamen Tour werden Pabst in Kürze eine Split-Single mit einer anderen krachigen Berliner Indie-Band, dem Odd Couple, veröffentlichen. Pabst steuern dafür ihren neuen Song "Forever OK" bei, Odd Couple covern "Der goldene Reiter" von Joachim Witt.

Ihren Song haben Pabst mit einem Video ausgestattet. Das zeigt das sympathische Trio auf Tour in England, wo sie Indie-Ikone Bob Mould (Hüsker Dü, Sugar) supporteten. Der Song transportiert den aufgekratzt-krachigen 90s-Spirit der Band, das Video erinnert mit seinen Fischaugen-Objektiv-Einstellung nicht selten an Alternative-Rock-Videos aus der gleichen Dekade.

Ab nächster Woche sind Pabst dann zusammen mit Odd Couple auf Tour durch Deutschland. Das Finale in Berlin am 01. Juni hört auf den Namen "Melon Bash". Dort spielen neben den beiden Trios auch Mia Morgan, Lingua Nada und 24/7 Diva Heaven in der Zukunft am Ostkreuz.

Video: Pabst - "Forever OK"

Live: Pabst

22.05. Hamburg - Golden Pudel Klub

23.05. Köln - Bumann & Sohn

24.05. Erfurt - Studentenzentrum Engelsburg

25.05. München - Import/Export

31.05. Leipzig - Noels Ballroom

01.06. Berlin - Zukunft am Ostkreuz