Red Fang veröffentlichen interaktives Headbang-Videospiel zu neuem Song "Antidote"

Die Stoner-Metaller Red Fang beweisen mal wieder Humor mit einem ihrer Videos: Der Clip zum neuen Track "Antidote" ist Teil eines Smartphone-Videospiels, bei dem ihr Headbangen müsst, um voranzukommen.

Ob Live-Rollenspieler gegen Bierritter, Slapstick-Comic-Clip, Zerstörungsorgien per Auto, Quasi-"Predator"-Remake oder Zombie-Bar-Gemetzel - wenige Bands unterhalten mit ihren Videos so gut wie Red Fang.

Das Video zum neuen Song "Antidote" erscheint nun nicht für sich, sondern als Teil eines interaktiven Smartphone-Games im 16-Bit-Stil, in dem ihr mit eurem Gerät Headbangen müsst, damit die entführten Red Fang im Kampf gegen den dunklen Lord überleben, im "Street Fighter"-Stil Autos demolieren oder "Mortal Kombat"-mäßig ihr Gegner angehen. Auch Matt Pike von High On Fire taucht im Spiel auf, Comedian Brian Posehn war ebenfalls beteiligt. Mehr Infos gibt es auf der knalligen Website zum Spiel, das für Android und iOS verfügbar ist. Unten findet ihr einen Trailer zum Spiel.

Spielentwickler Ansel Wallenfang sagte, in dem Game "kommt alles zusammen, womit ich mein Leben verschwendet habe - Metal, Arcade[-Games] und ein schräger Sinn für Humor. Es ist im Grunde ein Liebesbrief an meine Kindheit und all die Dinge, die mich geformt haben." Red-Fang-Gitarrist und -Sänger Bryan Giles zeigte sich begeistert vom Ergebnis: "Das Video ist irre gut geworden! Wir sind hin und weg!"

Ob "Antidote" auch der erste Vorbote auf einen Nachfolger zum vierten Red-Fang-Album "Only Ghosts" (2016) ist, ließ die Band bisher nicht durchblicken.

Im Juni sind die Stoner-Metaller aus Portland, Oregon auch für zwei Shows in Deutschland und der Schweiz, Tickets gibt es bei Eventim.

Video: Red Fang: Headbang! (Trailer)

Live: Red Fang

25.06. Stuttgart - Universum

26.06. Aarau - Kiff