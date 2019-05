Volbeat kündigen neues Album an, kommen mit Baroness und Danko Jones auf Tour

Foto: Ross Halfin

Nach dem knappen Single-Vorgeschmack vom Montag haben Volbeat nun ihr neues Album angekündigt. "Rewind, Replay, Rebound" erscheint im August, mit "Leviathan" gibt es bereits die zweite Single zu hören. Im Herbst folgt dann eine große Arena-Tour zur Platte.

Mit einem zackig geschnittenen Video stellten Volbeat ihre neue Single "Leviathan" vor - einen geradlinigen, melodischen, freundlichen Feel-Good-Rocksong, der mit einem Hauch Thin Lizzy in den gedoppelten Gitarren, etwas Journey im Gitarrensolo und Michael Poulsens unverkennbarem Gesang eher auf der softeren, eingängigeren Seite der Band zu verorten ist. Der Track schlägt damit zumindest in Sachen Grundstimmung in die gleiche Kerbe wie die nur 30 Sekunden lange erste Vorabsingle "Parasite" vom Montag, die unter Fans kritisch diskutiert worden war.

Zusammen mit dem zweiten Vorboten gaben Volbeat nun auch das Erscheinen ihres erwarteten Albums bekannt: "Rewind, Replay, Rebound" wird am 2. August bei Vertigo/Universal herauskommen, neben einer Standard-Version wird auch eine mit zweiter CD erhältlich sein, die Bonustracks und Demos mitbringt. Die ebenfalls bekannte Tracklist weist Neil Fallon von Clutch als Gastsänger des Songs "Die To Live" aus.

Und zu guter letzt kündigten Volbeat auch gleich noch ein großes Tour-Package an: Zusammen mit den Supports Baroness und Danko Jones kommt die Band im November auf Tour. Der Vorverkauf läuft - wie bei Live Nation mittlerweile häufig der Fall - mehrstufig ab: Wer das Album im offiziellen Volbeat-Store vorbestellt, erhält ab dem 21. Mai um 10 Uhr Zugriff auf Tickets. Mitglieder des Fanclubs Rebels And Angels dürfen am gleichen Tag ab 13 Uhr zugreifen. Kunden eines großen deutschen Telekommunikationsanbieters können ab dem 22. Mai um 10 Uhr Karten kaufen, und der reguläre Vorverkauf beginnt dann am 24. Mai um 10 Uhr.

An ihrem neuen Album hatten Volbeat schon länger gearbeitet, der Vorgänger "Seal The Deal & Let's Boogie" stammt von 2016. Ende 2018 hatte die Band außerdem das Livealbum "Let's Boogie! Live From Telia Parken" veröffentlicht.

Video: Volbeat - "Leviathan"

Cover & Tracklist: Volbeat - "Rewind, Replay, Rebound"

01. "Last Day Under The Sun"

02. "Pelvis On Fire"

03. "Rewind The Exit"

04. "Die To Live" (feat. Neil Fallon)

05. "When We Were Kids"

06. "Sorry Sack Of Bones"

07. "Cloud 9"

08. "Cheapside Sloggers"

09. "Maybe I Believe"

10. "Parasite"

11. "Leviathan"

12. "The Awakening Of Bonnie Parker"

13. "The Everlasting"

14. "7:24"

Live: Volbeat + Baroness + Danko Jones

01.11. Berlin - Mercedes-Benz Arena

03.11. Stuttgart - Hanns-Martin-Schleyer-Halle

05.11. Zürich - Hallenstadion

07.11. Frankfurt/Main - Festhalle

08.11. München - Olympiahalle

10.11. Leipzig - Arena Leipzig

11.11. Hamburg - Barclaycard Arena

14.11. Köln - Lanxess Arena