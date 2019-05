Muff Potter kündigen exklusive Geburtstags-Show an

Muff Potter werden anlässlich ihres 26. Bandgeburtstags ein exklusives Clubkonzert spielen - und zwar in ihrer Ex-Wahlheimat Münster.

Dem geschätzten Gleis 22 hatten Muff Potter seinerzeit sogar ein eigenes Lied gewidmet, nun zollt die Band dem für sie prägenden Club in Münster erneut Tribut: Am 21. Juni wird sie dort eine exklusive Show spielen. Tickets gibt es ab dem 13. Mai um 17 Uhr exklusiv unter fkpscorpio.com - und dürften wegen der geringen Größe und Bedeutung des Clubs für die Bandgeschichte schnell vergriffen sein.

Direkt im Anschluss starten die wiedervereinten Punks dann in ihren Festivalsommer, bevor sie im November das Bandjubiläum ihrer Kumpels Hot Water Music als Support beehren. Ob und wie es danach mit der Band weitergehen soll, hatte das in Berlin und Oelde lebende Quartett offen gelassen. Muff Potter hatten sich im vergangenen Sommer nach rund neun Jahren Trennung überraschend für eine Festivalshow beim Jamel rockt den Förster Open Air wiedervereint und in der Folge Anfang dieses Jahres eine Reihe von ausverkauften Clubshows gespielt.

Zur Reunion war im Herbst 2018 auch die Raritäten-Compilation "Colorado" erschienen. Außerdem legte die Band vier Alben aus ihrer Hochzeit zwischen 2000 und 2007 neu auf Vinyl auf.

Die restlichen drei Alben sollen nun ebenfalls als Vinyl-Reissues folgen: Ab dem 6. September sind sei beim Label Grand Hotel van Cleef erhältlich und können dort bereits jetzt vorbestellt werden.

VISIONS hatte Muff Potter zur Reunion exklusiv eine große Bandhistory gewidmet, die ihr in VISIONS 308 nachlesen könnt.

Live: Muff Potter

21.06. Münster - Gleis 22

Live: Muff Potter (Festivals)

22.06. Scheeßel - Hurricane Festival

23.06. Neuhausen ob Eck - Southside Festival

20.07. Wiesbaden Open Air im Kulturpark Schlachthof

07.08. Eschwege - Open Flair

09.08. Püttlingen-Köllerbach - Rocco Del Schlacko

10.08. Georgsmarienhütte - Hütte Rockt Festival

11.08. Bonn - Kunstrasen Open Air

16.08. Großpösna - Highfield Festival

VISIONS empfiehlt:

Hot Water Music + Muff Potter

22.11. Berlin - Columbiahalle

23.11. Köln - Palladium