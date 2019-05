Wear Your Wounds stellen neuen Song "Rust On The Gates Of Heaven" per Video vor

Converge-Frontmann Jacob Bannon hat mit seinem Projekt Wear Your Wounds ein neues Album angekündigt, zu dessen Titelsong es jetzt ein Video gibt.

Langeweile kennt Jacob Bannon nicht. Mit Converge ist er seit Jahren vielbeschäftigt, als Labelmacher betreibt er Deathwish Inc. und fast allen Releases darauf sowie einigen weiteren spendiert er Grafikdesigns und Artworks. Mit seinem Nebenprojekt Wear Your Wounds hat er nun ein neues Album angekündigt.

"Rust On The Gates Of Heaven" soll am 12. Juli über Bannons Label erscheinen - etwa zwei Jahre nach dem Debüt "WYW". Eigentlich als Soloprojekt gestartet, ist das Ding längst zu einer Band geworden, in der unter anderem Adam McGrath von Cave In und Sean Martin von Hatebreed mitmischen. Gemeinsam haben sie das zweite Album geschrieben und aufgenommen.

Zum siebenminütigen Titelsong gibt es jetzt ein Video von Regisseur Max Moore. Darin erwacht eine gesichtslose Frau unter einem gefrorenen See und wandelt danach durch einen Wald. Bannon singt dabei ruhig und depressiv, fernab von seinem üblichen Geschrei.

Video: Wear Your Wounds - "Rust On The Gates Of Heaven"

Cover & Tracklist: Wear Your Wounds - "Rust On The Gates Of Heaven"

01. "Mercifully"

02. "Rust On The Gates Of Heaven"

03. "Paper Panther"

04. "Tomorrow's Sorrow"

05. "Brittle Pillar"

06. "Truth Is A Lonely Word"

07. "Rainbow Fades"

08. "Love In Peril"

09. "Lurking Shadow"

10. "Shrinking Violet"

11. "Mercilessly"