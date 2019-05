VISIONS Premiere: Berliner Emo-Band Erai stellt Video zu "Lights Out (Curtain Close)" vor

Stark vom Emo/Screamo der 90er und neuerem Post-Hardcore beeinflusst, haben Erai ihr zweites Album fertiggestellt. Den Song "Lights Out (Curtain Close)" präsentieren sie mit einem schön nostalgischen Video exklusiv über VISIONS.

Wessen Herz für den klassischen US-Emo/Screamo schlägt - von Sunny Day Real Estate über On The Might Of Princes bis zu Rites Of Spring - und wer sich sonst beim "The Wave"-Post-Hardcore gut aufgehoben fühlt, der sollte unbedingt mal ein Ohr bei Erai riskieren.

Die Band kommt aus Berlin, wo auch ihr britischer Sänger Mike T. West ansässig ist. 2017 debütierten die Mitt-30er/Anfang-40er mit dem Album "Erai" und sechs teils ziemlich ausladenden Songs. Den Weg schlagen sie so auch mit ihrem neuen Album ein. "Before We Were Wise And Unhappy" soll Anfang Juli über Lifeisafunnything als Twelve-Inch und als Tape über Flamingo Noise erscheinen.

Der Albumtitel ist Teil eines Zitats des Autoren H.P. Lovecraft, der damit den Verlust der kindlichen Imaginationskraft beklagt. Erneut soll es sechs Songs in insgesamt 35 Minuten geben, zum zweiten Mal aufgenommen in der Tonmeisterei in Oldenburg. Mit "Lights Out (Curtain Close)" gibt es davon schon mal einen ersten Song als Video - das in fast sieben Minuten nostalgische Super-8-Filmaufnahmen von deutschen Urlaubern unter anderem am Stand und im Watt auf Helgoland, aber auch bei anderen Freizeitvergnügen zeigt.

Video: Erai - "Lights Out (Curtain Close)"

Album-Stream: Erai - "Erai"

S/T by erai

Live: Erai

21.06. Rosswein - Juha (mit I Recover & Lypura)