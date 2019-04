Vormerken! - Unsere aktuellen Neuentdeckungen

Jeden Dienstag stellen wir euch spannende neue Bands vor, die ihr dringend auf dem Schirm haben solltet. Dieses Mal mit Skryptor, Necking und Child's Pose.

Skryptor

Heimatstadt: New York

Genre: Math Metal, Progressive Metal

Für Fans von: The Fucking Champs, These Monsters, Capricorns

Schlagzeuger Hank Shteamer, Gitarrist Tim Garrigan und Bassist David McClelland machen nicht erst seit gestern Musik, sondern mindestens seit vorvorvorgestern. McClelland war in den 90ern Gitarrist bei Craw aus Cleveland, Garrigan Gitarrist bei den Dazzling Killmen aus St. Louis - und damit gelegentliche Tour-Partner. In den 2000ern zogen beide nach New York und fanden bald wieder zueinander - und verbündeten sich mit Shteamer zu Skryptor. Das Power-Trio hat mit Skryptor ein haarsträubend rasantes, kantiges, progressives Biest entfesselt, das sich Metal und Jazz gleichwertig schätzt. Abgebildet ist das in all seiner nerdigen, schwindelig machenden Brillanz auf dem Ende März erschienenen, instrumentalen Debütalbum "Luminous Volumes", das ihr euch in voller Länge etwas weiter unten anhören könnt.



Facebook | Bandcamp

Video: Skryptor - "Red Mountain"

Album-Stream: Skryptor - "Luminous Volumes"

Skryptor "Luminous Volumes" by Sleeping Giant Glossolalia/SGG Records





Necking

Heimatstadt: Vancouver, Kanada

Genre: Punkrock, Garage Rock

Für Fans von: Bikini Kill, The Breeders, Bleached

Necking ist so eine Art harmlosere Version von Petting, also der Austausch von Zärtlichkeiten ohne Berührung der Genitalien. Necking ist aber auch eine vierköpfige Band aus Vancouver, die krachigen, punkigen Indierock spielt. 2017 debütierten die vier Girls mit der EP "Meditation Tape", im Juli soll dann das Debütalbum "Cut Your Teeth" erscheinen. Davon gibt es bisher nur den Song "Big Mouth" zu hören, der allerdings lauter und aggressiver klingt als die Band es bisher getan hat.



Bandcamp

Video: Necking - "Rover"

Stream: Necking - "Big Mouth"

Cut Your Teeth by Necking





Child's Pose

Heimatstadt: London, England

Genre: Punk, Indierock, Garage Rock

Für Fans von: Buzzcocks, The Breeders, Television Personalities

Kai, Oli, Rich & Sop sind zwei Frauen und zwei Männer - und gemeinsam bilden sie Child's Pose, eine Garage-Punk-Band aus London, wo sie im Juni auch Alexisonfire im Alexandra Palace und nur neun Tage später Bikini Kill in der Brixton Academy supporten werden. Keine schlechte Quote für eine Band, die gerade mal eine Vier-Song-EP und eine Zwei-Song-Single veröffentlicht hat. Auf letzterer covern Child's Pose (eine Yoga-Stellung übrigens) das Stück "Tactics Plan" von der Punk-Band The Rats aus dem Jahre 1980. Und das ist auch der Zeitraum, in dem man Child's Poses Stil gut verorten kann, da sich die Band deutlich am Spät-70er/Früh-80er-Punk-Erbe ihrer Heimat abarbeitet.



Bandcamp

Stream: Child's Pose - "Two Songs"

Two Songs by Child's Pose

EP-Stream: Child's Pose - "Child's Pose"