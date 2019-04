Van Holzen sprechen in VISIONS 314 über Weg zu zweitem Album

Foto: Ilkay Karakurt

Die vergangenen zwei Jahre haben Van Holzen nur mit dem Schreiben neuer Musik und Reisen durch Deutschland verbracht - und legen nun mit ihrem zweiten Album "Regen" das Ergebnis ihrer Arbeit vor, das Verunsicherung und Zuversicht gleichermaen in sich trägt. Wir haben die Band für VISIONS 314 in ihrer Heimat Ulm besucht und uns von den gebürtigen Schwaben hinter die Kulissen der neuen Platte führen lassen.

Als 2017 ihr erstes Album "Anomalie" erschien, gingen die drei Mitglieder von Van Holzen noch zum Gymnasium. Parallel bastelte die Band in Eigenregie an ihrer musikalischen Zukunft, während sie sich von ihren Eltern zu manchem Auftritt fahren lassen musste. Statt wie viele ihrer Altersgenossen nach dem Abschluss direkt ein Studium anzuschließen, sind Van Holzen lieber durch die Republik gereist und haben Erfahrungen gesammelt, die sich nun im zweiten Album "Regen" Bahn brechen - und diesem die nötige Weltläufigkeit verleihen, wie Säger Florian Kiesling sagt: "Ich glaube, die neue Platte ist deutlich authentischer geworden als die erste."

Trotz Weltenbummlertum ist das Trio stets bei seinen Wurzeln geblieben: Auch das zweite Album entstand im heimatlichen in Ulm. Bei unserem Interview-Besuch vor Ort erinnert sich die Band nicht nur an Auftritte im Kulturzentrum, sondern geht auch kritisch auf politische Strukturen und soziale Verhältnisse wie Ungerechtigkeit, Kapitalismus und Ausgrenzung ein. Van Holzen leben die Themen der irritierten jungen Generation.

Wohl auch deshalb ist das Album geprägt von einer großen Nachdenklichkeit und einem breiteren Themenspektrum, mehr noch als auf dem Vorgänger. "Hier geht es allen gut, und eigentlich ist genau das das Problem", erklärt Kiesling. Van Holzen transportieren dieses Unwohlsein subtiler als manch andere Band. "Das Gefühl, das ich erzeugen möchte, stellt sich eher über Skizzen ein als über klare Aussagen", so der Sänger der Band.

Im Sommer stehen für Van Holzen einige Festivalaufritte an, danach geht es ab November auf ihre bisher umfangreichste Tournee mit insgesamt 22 Auftritten. Tickets für die Clubshows gibt es bei Eventim.

Die ganze Story zum zweiten Album lest ihr in VISIONS 314, die ab heute in den Kioskregalen steht.

Live: Van Holzen

20.05. Mittweida - House On The Hill

09.06. Weilheim an der Teck - Kult-Ur Open Air

13.06. Merkers - Rock am Berg

12.07. Bersenbrück - Talge Open Air

16.08. Rahden - Stemweder Open Air

24.08. Karben - Karben Open Air

07.09. Stans - Hof Air

VISIONS empfiehlt:

Van Holzen

01.11. Bonn - Bla

02.11. Marburg - KFZ

03.11. Düsseldorf - The Tube Club

05.11. Hannover - Lux Hannover

06.11. Hamburg - Nochtwache

07.11. Bremen - Tower

08.11. Lingen - Alter Schlachthof

09.11. Münster - Gleis 22

10.11. Braunschweig - B58

12.11. Leipzig - Naumanns

13.11. Dresden - Beatpol

15.11. Berlin - Musik & Frieden

16.11. Koblenz - Circus Maximus

17.11. Trier - Lucky's Luke

20.11. Wiesbaden - Kesselhaus

21.11. Würzburg - Jugendzentrum B-Hof

22.11. Nürnberg - Club Stereo

23.11. Wien - DreiRaum

26.11. Zürich - Werk 21

28.11. München - Feierwerk

29.11. Konstanz - Kula

30.11. Stuttgart - Club Cann