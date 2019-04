Donots präsentieren neue Single "Scheißegal", kündigen Werkschau "Silverhochzeit" an

Foto: Paul Gärtner

Auf den Tag genau vor 25 Jahren, am 16. April 1994, gaben die Donots ihr erstes Konzert in der Scheune Ibbenbüren. Das heutige Jubiläumskonzert am selben Ort ist nur der Anfang der Feierlichkeiten rund um den 25. Jahrestag - mit dem Song "Scheißegal" samt Video kündigt die Band ihre Werkschau "Silverhochzeit" an.

Zu Anfang des Clips bekommt der Zuschauer den exakten Moment der Genese des Songs mit: Bei einer Show im Bremer Club Aladin hatten die Donots wegen eines kaputten Verstärkers die Umbauarbeiten überbrücken müssen und improvisierten den Text aus dem Moment. Danach gibt es zur brandneuen Studioversion Bilder aus der Bandgeschichte zu sehen.

Regie beim Video führte Ingo Schmoll, unter dessen Aufsicht auch die Live-DVD "Donots 1000" entstanden war. Zudem drehte Schmoll die Doku "Once Upon A Time In Ibbenbüren: Donots 25", die der WDR am 3. Juni im Rahmen des "Rockpalast" ausstrahlt.

"Scheißegal" ist der Vorbote zur Donots-Werkschau "Silverhochzeit", die am 5. Juli auf dem bandeigenen Label Solitary Man erscheint. Die 25 darauf versammelten Songs werden "den musikalischen und inhaltlichen Werdegang der Band nachzeichnen", so eine Presseinfo. Regulär wird die Compilation als Doppel-CD veröffentlicht, eine besondere Doppel-LP-Edition ist auf 2.500 Exemplare limitiert.

Vorbesteller, die den offiziellen Bandshop wählen, erhalten zusätzlich die Bonus-CD "Demo Tapes 1994-1997" mit acht Demos aus dem Säuglingsstadium der Band. Wer nicht gerade eines der 30 damals selbstgefertigten Demotapes sein Eigen nennt, wird diese Songs zum ersten Mal hören. Digital sollen sie nicht erscheinen.

Heute Abend werden die Donots ihr Vierteljahrhundert feiern, wo alles begann: im Jugendzentrum Scheune in Ibbenbüren. Das Konzert ist natürlich ausverkauft, drei der darauf folgenden "25th Birthday Slams" aber noch nicht. Tickets für die gibt es bei Eventim, außerdem spielt die Band über den Sommer eine Reihe Festivals.

Video: Donots - "Scheißegal"

Cover und Tracklist: Donots - "Silverhochzeit"

01. "You Cannot"

02. "Outshine The World"

03. "Whatever Happened To The 80s"

04. "Superhero"

05. "Today"

06. "Room With A View"

07. "Saccharine Smile"

08. "Big Mouth"

09. "We're Not Gonna Take It"

10. "We Got The Noise"

11. "Good-Bye Routine"

12. "Break My Stride"

13. "Stop The Clocks"

14. "Calling"

15. "Dead Man Walking"

16. "Wake The Dogs"

17. "So Long"

18. "Das Neue bleibt beim Alten"

19. "Ich mach nicht mehr mit"

20. "Dann ohne mich"

21. "Problem kein Problem"

22. "Keiner kommt hier lebend raus"

23. "Rauschen (auf jeder Frequenz)"

24. "Eine letzte letzte Runde"

25. "Scheißegal"

Cover und Tracklist: Donots - "Demo Tapes 1994-1997"

01. "Intro"

02. "Think Again"

03. "Auld Langsyne"

04. "Watching You"

05. "Nothing"

06. "Part Of Our Hearts"

07. "Randy"

08. "Another Song To Be Ignored"

Live: Donots

16.04. Ibbenbüren - Jugendzentrum Scheune | ausverkauft

Live: Donots - 25th Birthday Slams

+ Itchy, Samiam und Anti-Flag

24.04. Düsseldorf - Stahlwerk* | ausverkauft

25.04. Hamburg - Mehr! Theater am Großmarkt**

26.04. Berlin - Columbiahalle**

27.04. Wiesbaden - Schlachthof (14 Uhr)***

27.04. Wiesbaden - Schlachthof (19:30 Uhr)**** | ausverkauft

*nur mit Itchy und Samiam

**nur mit Itchy und Anti-Flag

***nur mit Anti-Flag

**** nur Donots

Live: Donots - Festivals 2019

20.04. Leipzig - Impericon Festival

14.06. Rottershausen - Und ab geht die Lutzi Festival

15.06. Ellingen - Gutsfest

29.06. Münster - Vainstream Rockfest

12.07. CZ-Tabór - Mighty Sounds Festival

13.07. Straubenhardt - Happiness Festival

20.07. Cuxhaven/Nordholz - Deichbrand Festival

08.08. Eschwege - Open Flair Festival

09.08. Püttlingen-Köllerbach - Rocco Del Schlacko Festival

10.08. Rothenburg ob der Tauber - Taubertal Festival