Draußen! - Die Alben der Woche

Freitag ist Plattentag - und wir stellen euch wie gewohnt die wichtigsten Neuerscheinungen der Woche vor. Mit Clowns, Dave Hause, PJ Harvey, Ulf, Big Business, Fontaines D.C. und Inter Arma.

Platte der Woche: Clowns - "Nature / Nurture"

Mit ihrem ersten Release auf Fat Wreck Chords ziehen Clowns alle Register - so vielseitig, melodisch und doch so dreckig zeigte sich die DIY-Hardcore-Band noch nie.

| >>> zur Review

Dave Hause - "Kick"

Geht es nach Dave Hause, ist bodenständiger Heartland-Rock mit Rücken-zur-Wand-Optimismus die logische nächste Evolutionsstufe nach Akustik-Punk.

| >>> zur Review

PJ Harvey - "All About Eve - Original Music By PJ Harvey (Soundtrack)"

PJ Harvey hat den Soundtrack zum Theaterstück "All About Eve" geschrieben und nun auch zum Genuss abseits der Bühne veröffentlicht.

Ulf - "Es ist gut"

Der Bandname Ulf und der Albumtitel "Es ist gut" klingen, als verberge sich dahinter lustig gemeinter deutschsprachiger Rock. Dass dahinter aber wirklich großartiger Emopunk steckt, kommt unerwartet.

| >>> zur Review

Big Business - "The Beast You Are"

Die ehemaligen Melvins-Mitglieder bleiben auf ihrem sechsten Album zu zweit und marschieren schräg durch Sludge, Noise, Prog und schelmischen Humor.

| >>> zur Review

Fontaines D.C. - "Dogrel"

Im Fahrwasser von Shame, Idles und letztendlich auch deren Antipoden Sleaford Mods sind die Iren Fontaines D.C. in Rekordzeit in europäischen Indie-Kreisen in die Hype-Blase gepustet worden.

| >>> zur Review

Inter Arma - "Sulphur English"

Der Superlativ von düster manifestiert sich in "Sulphur English" – dem neuen Soundtrack zur Endzeit der fünf apokalyptischen Reiter Inter Arma.

| >>> zur Review

Spotify-Playlist: Die Neuveröffentlichungen am 12.04.2019