Baroness streamen neuen Song "Seasons"

Foto: Pam Strohm

Baroness haben den neuen Song "Seasons" veröffentlicht. Er ist der zweite Vorbote ihres kommenden Albums "Gold & Grey".

"Seasons" beginnt düster-atmosphärisch, Schlagzeuger Sebastian Thomson legt darunter schnelle Breakbeats, die an Elektro-Spielarten wie Jungle erinnern. Dann steigert sich der Song in ein Riffgewitter, es folgen Blastbeats, bis Frontmann John Baizley und Gitarristin Gina Gleason für ein Band-typisches Doppel-Solo über die Griffbretter rutschen.

Zu sehen ist das im Performance-Clip aus dem Proberaum, in dem Baroness schon damit beschäftigt sind, ihr Equipment einzupacken und in den Tourbus zu laden - leider nur für eine große US-Tour im Sommer. Für Europa stellte die Sludge-/Progressive-Band noch keine Konzerttermine in Aussicht.

Das neue Album "Gold & Grey" erscheint am 14. Juni bei ihrem eigenen Label Abraxan Hymns und wird das sechste und letzte Stück ihrer farbbasierten Alben. Die erste Single "Borderlines" war vor rund einem Monat erschienen.

Video: Baroness - "Seasons"