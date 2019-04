VISIONS Premiere: Ulf streamen ihr neues Album "Es ist gut"

Foto: Lisa Meinen

Vor zwei Jahren machten Ulf mit einer EP auf sich aufmerksam, jetzt haben die Punkrocker aus Hamburg ihr Debütalbum fertig. Bevor es übermorgen erscheint, gibt es "Es ist gut" exklusiv bei uns im Stream.

Ulf haben es mit beschreibenden Titeln: "Vier gute Lieder" ergaben Ende 2016 die gleichnamige EP und einen Platz als Demo des Monats in VISIONS. Etwas mehr als zwei Jahre später sind die vier guten Lieder auf dem Album "Es ist gut" gelandet, das am kommenden Freitag erscheint und das hält, was es verspricht.

Die Band, die sich mit ihrem Sound selbstbewusst zwischen Genrehelden wie Captain Planet, Disco//Oslo und Love A positioniert, versammelt zu treibendem Indiepunk Geschichten direkt aus dem Leben, verpackt in manchmal kryptische, manchmal sehr direkte Poesie. Ein schönes Musikvideo gab es bereits zum Titel "Graf Grauenstein". Nun könnt ihr das ganze Album exklusiv im Stream hören.

Offiziell erscheint "Es ist gut" am kommenden Freitag auf Vinyl bei My Favorite Chords (hier vorbestellen) und auf CD via Moment Of Collapse. Live gibt es Ulf in den kommenden Monaten insgesamt vier Mal zu sehen, die Termine stehen unten.

Album-Stream: Ulf - "Es ist gut"

Live: Ulf

09.05. Münster - Baracke

11.05. Bocholt - Vogelhaus

24.05. Bielefeld - Forum

14.06. Hamburg - Astra Stube