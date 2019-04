VISIONS Premiere: Cold Reading kündigen mit "Through The Woods Pt.1" neue EP-Trilogie an

Die Schweizer Cold Reading haben den neuen Song "Through The Woods Pt.1" veröffentlicht. Der Track zwischen atmosphärischem Indie und mitreißendem Emo ist der erste von drei Songs, die jeweils eine EP anführen und die Kurzformate konzeptuell miteinander verbinden - als Reise durch die Zeit.

Dem Titel entsprechend stellt das heute erscheinende "Through The Woods Pt. 1" den Beginn dar, den Ausgangspunkt der drei sukzessive erscheinenden un auch inhaltlich miteinander verbundenen EPs. Das lyrische Ich bricht in diesem ersten Stück nach einer Phase der Orientierungslosigkeit schließlich zu einem Selbstfindungstrip auf. "Bei diesem Reifeprozess dürfen die Zuhörer nun die fiktive Hauptfigur begleiten", erklärt Sänger Michael Portmann.

Mit ihrem hymnischen Alternative-Sound erinnern Cold Reading stark an den 00er-Emo von Brand New. Folgerichtig leitet der Song die erste EP "Past Perfect" ein, bei der Sound und Texte eine vielversprechende Symbiose eingehen. Die im kommenden Monat erscheinende EP handelt von Vergangenheitsbewältigung zwischen Nostalgie und Wehmut.

Während Cold Reading für diesen ersten Teil noch bewusst auf rein analoge Instrumente zurückgreifen, öffnen sie ihren Sound für das folgende "Present Tense" für aktuelle Klänge zwischen Loops und elektronischen Einschüben. Thematisch bearbeitet diese EP das Prinzip des Carpe Diem. Das abschließende "Future Continuous" widmet sich dann in ausuferndem Post-Rock verschiedenen Zukunftsvisionen. Genauere Erscheinungsdaten für diese EPs sind bisher jedoch noch nicht bekannt. Im Anschluss wird das wuchtige Projekt der verschiedenen Zeitebenen als großes Album auf zusammenfassenden physischen Tonträgern veröffentlicht.

Bereits in der Vergangenheit hatten Cold Reading mit der "Sojourner"-EP begeistert, die einen ersten Einblick auf den einnehmenden Sound geben konnte.

Video: Cold Reading - "Through The Woods Pt. 1"

Tracklist: Cold Reading - "Past Perfect"

01. "Through The Woods, Pt.1"

02. "Past Perfect"

03. "Mono No Aware"

04. "Escape Plan Blueprint / New Domain"