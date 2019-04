King Gizzard & The Lizard Wizard machen mit neuem Song "Planet B" Umweltschutz zum Thema

Foto: Screenshot Youtube

King Gizzard & The Lizard Wizard haben den neuen Song "Planet B" per Video veröffentlicht. Mit dem wagen sich die Psychrocker an Metal - und transportieren überdeutlich eine Umweltschutz-Botschaft.

Zu Beginn des Clips bellen die sieben Mitglieder von King Gizzard & The Lizard Wizard - alle ins gleiche orangefarbene Outfit gekleidet, dass an Sträflingsuniformen in den USA erinnert - wie aufgescheuchte, unbeschwerte Hunde am Rand einer Landstraße, später tanzen sie enthemmt über Stoppelfelder. Bis ein glatzköpfiger tätowierter Mensch mit Pumpgun auftaucht und die wehrlosen und wie kopflose Hühner durcheinander laufenden Bandmitglieder eins nach dem anderen um die Ecke bringt - nur, um die Leichen am Ende aufzuhäufen und zu verbrennen.

Zusammen mit dem Text des Songs lässt sich das kaum falsch verstehen: Der Mensch beutet seine Umwelt rücksichtslos und selbstzerstörerisch aus, und nimmt sich damit schließlich selbst die Lebensgrundlage. "Open your eyes and see there's no planet B" heißt es unmissverständlich im Refrain.

Mit dem zugehörigen Track erkunden King Gizzard erneut frisches musikalisches Terrain: Kraftstrotzenden Stoner Metal proben die australischen Psychrocker hier, den man so ungefähr eher von Bands wie High On Fire erwarten würde. Da der Song sich nicht auf der regulären Tracklist des kommenden Albums "Fishing For Fishies" findet, könnte er ein Vorbote auf ein Metal-Album der notorischen Vielveröffentlicher sein; als B-Seite wäre er zumindest verschenkt.

"Fishing For Fishies" erscheint am 26. April. Daraus hatten King Gizzard in den vergangenen Monaten schon die Songs "Cyboogie", den Titeltrack und zuletzt "Boogieman Sam" vorgestellt.

Im Herbst sind die Australier wieder in Europa auf Tour, Tickets gibt es bei Eventim.

Video: King Gizzard & The Lizard Wizard - "Planet B"

VISIONS empfiehlt:

King Gizzard & The Lizard Wizard

11.10. Köln - Carlswerk Victoria

12.10. Berlin - Columbiahalle

13.10. Esch/Alzette - Rockhal