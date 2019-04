Newsflash (Feine Sahne Fischfilet, Ozzy Osbourne, Defeater u.a.)

Foto: Bastian Bochinski

Neuigkeiten von Feine Sahne Fischfilet, Ozzy Osbourne, Defeater, Jeff Tweedy, Billie Joe Armstrong & Morrissey, Staind, Okta Logue und Corey Taylor als Motorsägen-schwingender Gast bei Falling In Reverse.

+++ Feine Sahne Fischfilet haben für ihr bandeigenes Festival Wasted in Jarmen in kürzester Zeit den Großteil der Tickets verkauft. Innerhalb von einer Stunde seien am gestrigen Montag laut der Punkband alle Online-Tickets ausverkauft gewesen. Letzte Karten sind nun nur noch an lokalen Vorverkaufsstellen in Jarmen, Greifswald und Rostock erhältlich. Damit will die Band dem großen Zuspruch aus ihrer Heimatregion gerecht werden, zudem wisse sie, "wie erbärmlich langsam das Internet in einigen Regionen unseres Bundeslandes ist". Das 2016 erstmals von Feine Sahne Fischfilet veranstaltete Wasted in Jarmen in der gleichnamigen 3.000-Seelen-Gemeinde in Mecklenburg-Vorpommern findet in diesem Jahr am 30. und 31. August statt.

Facebook-Post: Wasted in Jarmen 2019 fast ausverkauft

Live: Wasted In Jarmen

30.-31.08. Jarmen - Motoballplatz

Live: Feine Sahne Fischfilet

06.07. Dresden - Filmnächte am Elbufer

20.07. Berlin - Open Air Zitadelle Spandau

+++ Ozzy Osbournes Frau Sharon hat Details zu den kürzlich erlittenen Verletzungen des Musikers preis gegeben. Osbourne hatte nach einem Sturz gerade erst sämtliche für 2019 geplanten Konzerte abgesagt. In der Sendung "The Talk" des US-Fernsehsenders CBS erläuterte Sharon nun, was genau ihrem Mann widerfahren sei. "Vor Jahren hatte er einen Quad-Unfall, nach dem er tagelang im Koma lag. Und nun sind diese alten Verletzungen an Rücken, Nacken und Schultern wieder aufgebrochen. All die Metallstäbe und womit sie seinen Körper sonst noch stabilisiert haben sind verschoben." Wann die abgesagten Konzerte nachgeholt werden sollen, ist noch unklar. Neue Termine sollen aber in Kürze folgen.

+++ Defeater haben ihren neuen Song "Stale Smoke" als Stream ins Netz gestellt. Der präsentiert die Hardcore-Band brodelnd und kraftvoll. Der Track stammt von Defeaters nach der Band benanntem, fünftem Album, das am 10. Mai bei Epitaph erscheint. Daraus gab es zuvor bereits den Song "Mother's Sons" zu hören. Rund um Ostern sind Defeater hierzulande auf Tour, Karten für die Shows gibt es bei Eventim.

Stream: Deafeater - "Stale Smoke"

Live: Defeater

19.04. Berlin - Musik & Frieden

20.04. Leipzig - Impericon Festival

23.04. Wien - Arena Wien

24.04. München - Feierwerk

25.04. Oberhausen - Kulttempel

+++ Jeff Tweedy hat ein weiteres Soloalbum namens "Warmer" angekündigt. Laut dem Wilco-Frontmann ergänzt das neue Album seine Platte "Warm" aus dem vergangenen Herbst, die zehn Songs seien zur gleichen Zeit entstanden. "Irgendwann habe ich die Songs der "Warm"/"Warmer-Sessions dann auf zwei Platten mit individuellem Charakter verteilt, habe aber versucht, trotzdem den Ton und die Textur der Session auf beiden zu erhalten", so Tweedy. "Warmer" soll zunächst am kommenden Wochenende zum Record Store Day als auf 5.000 Kopien limitiertes Vinyl erscheinen. Über einen weiteren Release ist bislang nichts bekannt. Die Leadsingle "Family Ghost", eine zurückgelehnte Alternative-Folk-Songwriter-Nummer, hat Tweedy bereits als Lyric-Video ins Netz gestellt.

Tracklist: Jeff Tweedy - "Warmer"

01. "Orphan"

02. "Family Ghost"

03. "And Then You Cut It In Half"

04. "Ten Sentences"

05. "Sick Server"

06. "Empty Head"

07. "Landscape"

08. "Ultra Orange Room"

09. "Evergreen"

10. "Guaranteed"

Lyric-Video: Jeff Tweedy - "Family Ghost"

+++ Green Day-Frontmann Billie Joe Armstrong ist auf einem neuen Song von Morrissey zu hören. Der britische Sänger veröffentlicht im Mai sein Coveralbum "California Son", aus dem er bereits die Roy-Orbison-Interpretation "It's Over" sowie das Jobriath-Cover "Morning Star" mit Grizzly Bear-Sänger Ed Droste vorgestellt hatte. Nun singt Billie Joe Armstrong mit ihm den romantischen End-60er-Bigband-Pop von The 5th Dimensions "Wedding Bell Blues". "California Son" erscheint am 24. Mai bei BMG.

+++ Die Post-Grunger Staind haben eine Live-Reunion angekündigt. Ende September will die Band wieder ein Konzert bei einem US-Festival geben. Frontmann Aaron Lewis äußerte sich jedoch vorsichtig hinsichtlich weiterer Aktivitäten: "Wir halten unsere Zehen ins Wasser und schauen, was passiert", so der Musiker. Staind war um die Jahrtausendwende mit dem Megaseller "Break The Cycle" der Durchbruch gelungen, seit 2012 war die Band aber nur noch begrenzt aktiv gewesen. Stattdessen hatte Lewis seitdem zwei Soloalben veröffentlicht, das dritte, "State I'm In" erscheint diesen Freitag.

+++ Die Psych-Rocker Okta Logue haben ihren neuen Song "The Wheel" mit einem Video vorgestellt. Zu Saxofon- und Klavier-bewährtem, leicht nostalgischem und sonnenwarmem Classic Rock folgt die Kamera darin in VHS-Optik einem Mädchen durch die Umgebung einer tristen Wohnblock-Siedlung. Der Song handelt laut Band davon, "nach Hause in den Vorort zurückzukehren", von den Menschen, die geblieben und gegangen seien. Okta Logue verarbeiten mit dem von Nicolai Hildebrandt am Rand von Darmstadt gefilmten Video demnach auch ihre eigenen Erinnerungen an die 90er. "The Wheel" ist nach "Devil's Dance" bereits der zweite Song, den die Band vorab aus ihrem neuen Album "Runway Markings" ausgekoppelt hat, das am 31. Mai via Clouds Hill/Warner erscheinen wird. Mit der Platte gehen Okta Logue zum Release dann auch auf Tour, Karten gibt es bei Eventim.

Video: Okta Logue - "The Wheel"

VISIONS empfiehlt:

Okta Logue

31.05. Düsseldorf - Weltkunstzimmer

01.06. Hamburg - Molotow

05.06. Köln - Luxor

06.06. Frankfurt/Main - Zoom

07.06. Berlin - BiNuu

08.06. München - Milla

09.06. Wien - B72

+++ Slipknot-Frontmann Corey Taylor zu Gast bei den Elektro-Kajal-Core-Poppern Falling In Reverse? Vielleicht braucht der Mann auch mal eine Auszeit vom Slipknot-Gemetzel. Oder er hatte mit der Motorsäge im Video eigentlich andere Pläne...

Video: Falling In Reverse - "Drugs" (feat. Corey Taylor)