Newsflash (Alice In Chains, Coheed And Cambria, The Intersphere u.a.)

Neuigkeiten von Alice In Chains, Coheed And Cambria, The Intersphere, Hot Chip, dem Jera On Air, von Dave Hause, Mick Jagger, Tiny Fingers und einem verwirrten Security-Mann.

+++ Alice In Chains zeigen die vierte Episode ihres "Black Antenna"-Sci-Fi-Films. Diesmal unterlegt ihr Song "Fly" vom aktuellen Album "Rainier Fog" das fortlaufende Geschehen um den Protagonisten Alpha und dessen Tochter Beta. Die ersten beiden Folgen und die dritte Episode hatten mysteriös begonnen. Im Sommer kommen Alice In Chains wieder nach Europa. Tickets für die Shows in Hamburg und Luxemburg gibt es jeweils bei Eventim.

Video: Alice In Chains - "Black Antenna: Episode 04 (Fly)"

Live: Alice In Chains + Black Rebel Motorcycle Club

31.05. Esch/Alzette - Rockhal

01.06. Zürich - Halle 622

04.06. Hamburg - Stadtpark

Live: Alice In Chains

07.-09.06. Nürburg - Rock am Ring

07.-09.06. Nürnberg - Rock im Park

+++ Claudio Sanchez von Coheed And Cambria hat eine Akustikversion des Songs "The Gutter" geteilt. Der Song stammt vom aktuellen Album "Vaxis – Act I: The Unheavenly Creatures" der Sci-Fi-Prog-Band. Ob sie diese schöne, reduzierte Version ihrer Musik auch live aufführen werden, finden Fans auf den anstehenden Shows heraus, die sie ab Ende April in Deutschland spielen. Tickets dafür gibt es bei Eventim.

Video: Coheed And Cambria - "The Gutter" (Akustikversion)

VISIONS empfiehlt:

Coheed And Cambria

28.04. Köln - Live Music Hall

29.04. München - Backstage

01.05. Hamburg - Markthalle

02.05. Berlin - Astra Kulturhaus

03.05. Karlsruhe - Substage

+++ Unterstützt werden Coheed And Cambria auf ihrer Tour von The Intersphere. Die haben nun ein Live-Video zu "The Grand Delusion" veröffentlicht. Der Mitschnitt stammt von ihrem Konzert im Kölner Luxor, der Song vom gleichnamigen Album "The Grand Delusion", das am 30. November erschienen war.

Video: The Intersphere - "The Grand Delusion" (live im Luxor)

+++ Hot Chip haben ihr neues Album "A Bath Full Of Ecstasy" angekündigt. Daraus gibt es jetzt den ersten Track "Hungry Child" zu hören, und zwar mit einem wirklich kreativen Musikvideo: In dieser Art Kurzfilm spielen die Schauspieler Martin Starr und Milana Vayntrub ein Paar, das den Song plötzlich überall hört - doch sie finden die Quelle nicht. Erst halten sie das für einen Streich, den sie sich gegenseitig spielen, was einen immer größer werdenden Streit auslöst. Der Song wird kontinuierlich lauter, weshalb sie sich schließlich zum Arzt begeben, weil sie glauben, verrückt zu werden - was das Video humorvoll mit beschreibenden Untertiteln kommentiert, weil die Dialoge irgendwann nicht mehr verständlich sind. "A Bath Full Of Ecstasy" erscheint am 21. Juni bei Domino. Die Indie-Electro-Band spielt dieses Jahr mehrere Shows in Deutschland, von denen einige jedoch schon ausverkauft sind. Hot Chip treten auch beim Maifeld Derby auf.

Video: Hot Chip - "Hungry Child"

Cover & Tracklist: Hot Chip - "A Bath Full Of Ecstasy"

01. "Melody Of Love"

02. "Spell"

03. "Bath Full Of Ecstasy"

04. "Echo"

05. "Hungry Child"

06. "Positive"

07. "Why Does My Mind"

08. "Clear Blue Skies"

09. "No God"

Live: Hot Chip

11.04. Köln - Luxor | ausverkauft

12.04. Hamburg - Mojo Club | ausverkauft

13.04. Berlin - Columbia Theater | ausverkauft

14.-16.06. Mannheim - Maifeld Derby

03.12. Berlin - Columbiahalle

11.04. Hamburg - Docks

+++ Das Jera On Air hat mit der Bestätigung von Enter Shikari und Deez Nuts sein Line-up komplettiert. Ihr findet es nun im unten aktualisierten Flyer. Das niederländische Punk- und Hardcore-Festival findet vom 27. bis 29. Juni in Ysselsteyn statt. Tickets gibt es auf der Festivalwebseite.

Bild: Finales Line-up beim Jera On Air

VISIONS empfiehlt:

Jera On Air

27.-29.06. Ysselsteyn - Agrobaan 15

+++ Dave Hause hat den neuen Song "Fireflies" veröffentlicht. Er stammt genau wie "The Ditch" und "Saboteurs" von seinem kommenden Album "Kick", das der Punkrock-Singer/Songwriter am 12. April veröffentlicht und zwei Wochen später mit auf Tour bringt. Tickets dafür gibt es bei Eventim.

Stream: Dave Hause - "Fireflies"

VISIONS empfiehlt:

Dave Hause

28.04. Hannover - Bei Chez Heinz

29.04. Heidelberg - Kulturhaus Karlstorbahnhof

30.04. Münster - Uncle M Fest

02.05. Hamburg - Uebel & Gefährlich

03.05. Berlin - Bi Nuu

04.05. Dresden - Beatpol

07.05. München - Backstage

08.05. Stuttgart - Universum

09.05. Köln - Bürgerhaus Stollwerck

06.07. Nürnberg - Hirsch

+++ Mick Jagger hat sich erfolgreich einer Herzklappen-OP unterzogen. Das berichten Quellen gegenüber Billboard. Es hatte vorher schon von offizieller Seite unbestätigte Aussagen gegeben, dass die Rolling Stones deshalb ihre anstehenden Auftritte verschieben mussten. Laut der Quelle werde Jagger nun noch wegen möglicher Folgekomplikationen überwacht, wenn alles nach Plan läuft, könne er aber im Juli wieder wie geplant auf die Bühne.

+++ Tiny Fingers haben ihren Song "Prakriti" in einer "Off The Road"-Livesession gespielt. Die israelische Post-Rock-Band war bei dem Format zu Gast und präsentierte den bisher unveröffentlichten, epischen Neunminüter.

Video: Tiny Fingers - "Prakriti" (live bei den Off The Road Sessions)

+++ Nicht immer sind die Sicherheitskräfte auf einem Rock-Konzert selbst Fans der Musik. Gerade wenn es um extremere musikalische Spielarten geht, haben sich sicher schon so einige Profis hinterm Wellenbrecher stillschweigend gefragt, was zur Hölle die Menschen vor der Bühne an dem Krach so bewegt. Bei dieser Show der gerne hoch kreischenden Post-Hardcore-Band Dance Gavin Dance konnte ein Mann jedoch nicht mehr an sich halten und gab der inneren Verwirrung sein wunderbares "What the fuck"-Gesicht.

Videos: Security-Mensch weiß nichts mit Dance Gavin Dance anzufangen