Bela B und Farin Urlaub unterstützen Bonaparte im neuen Song "Big Data"

Zur Ankündigung seines neuen Albums "Was mir Passiert" hat Indie-Künstler Bonaparte mit "Big Data" einen neuen Song veröffentlicht. Für diesen holte er sich ein Drittel der Ärzte zur Unterstützung.

Im Zuge der ungewöhnlichen Zusammenarbeit überlässt Bonaparte den Ärzte-Mitgliedern Bela B und Farin Urlaub je eine Strophe seines zweiten deutschsprachigen Songs. Ganz dem Titel entsprechend dreht sich "Big Data" um digitale Datenverarbeitung und ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft. Vor thematisch passenden Elektro-Beats und repetitiven "Big Data"-Chören übernehmen die drei Sänger sowohl die Perspektive der Programme als auch die der User.

Das machen sie natürlich mit humoristischem Tonfall, mit Sprüchen wie "Ich weiß, was du gemacht hast" zur ungehemmten Überwachung. Sie nehmen auch Bezug auf aktuelle Geschehnisse, zum Beispiel mit Seitenhieben für Horst Seehofers Aussage "Die Migration ist die Mutter aller Probleme".

"Big Data" stammt von Bonapartes neu angekündigtem Album "Was Mir Passiert", das am 14. Juni erscheint. Auch eine ausgiebige Tour hat er für den November angekündigt. Tickets dafür gibt es bei Eventim.

Stream: Bonaparte - "Big Data (feat. Farin Urlaub & Bela B.)

Cover & Tracklist: Bonaparte - "Was mir passiert"

01. "Warten" (feat. Bop De Narr)

02. "Weinbar"

03. "Das Lied vom Tod"

04. "Was Mir Passiert"

05. "Big Data" (feat. Farin Urlaub & Bela B)

06. "Dene wos guet geit" (feat. Sophie Hunger & Les Soeurs Dion)

07. "Ins Herz Geschlafen"

08. "Ich Koche"

09. "Neues Leben" (feat. Tosha kitona)

10. "Château Lafite"

11. "Apotheker Apotheker"

12. "Cameroon" (feat. Fatoumata Diawara)

13. "Jaja"

14. "Und Mich"

15. "Is OK (Lieben for Life)" (8feat. Ruby & Hazel)

Live: Bonaparte

19.11. Leipzig - Täubchenthal

20.11. Dresden - Beatpol

21.11. Frankfurt/Main - Batschkapp

22.11. München - Technikum

23.11. Wien - Flex

25.11. Erlangen - E-Werk

26.11. Stuttgart - Wagenhallen

27.11. Bern - Bierhübli

28.11. Köln - Gloria

29.11. Hamburg - Uebel & Gefährlich

30.11. Berlin - Festsaal Kreuzberg