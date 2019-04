Muse kündigen neue Show für September an

Die "Simulation Theory"-Tour von Muse geht weiter. Die Band hat vier neue Europa-Termine angekündigt - einer davon in Deutschland.

Die britischen Spektakel-Prog-Popper Muse setzen die Tour zu ihrem aktuellen, achten, stark von der Popkultur der 80er geprägten Album "Simulation Theory" häppchenweise fort. Im September kommen sie erneut nach Europa, um dort vier Arenen-Konzerte zu spielen.

Am 7. September sind sie in Oslo in der Telenor Arena, am 8. dann in Kopenhagen in der Royal Arena, am 10. kommen sie dann auch zu uns - und zwar in die Mercedes-Benz Arena nach Berlin. Zwei Tage später, also am 12. September sind sie dann noch im Ziggo Dome in Amsterdam.

Der Ticket-Vorverkauf startet im offiziellen Shop der Band bereits am 9. April um 11 Uhr. Die Codes sollen in einer separaten E-Mail an diejenigen Fans versendet werden, die "Simulation Theory" über den offiziellen Shop vorbestellt haben. Für alle anderen beginnt der reguläre Ticketverkauf am 12. April um 11 Uhr.

Bereits im Mai, Juni und Juli gibt es die Chance, Muse im deutschsprachigen Raum zu erleben, wenn die Band in Graz, Köln und Zürich auftritt. Tickets für die Show in Köln gibt es bei Eventim.

Live: Muse

29.05. Graz - Stadthalle Graz

29.06. Köln - Rhein Energie Stadion

03.07. Zürich - Hallenstadion

10.09. Berlin - Mercedes-Benz Arena