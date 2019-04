Newsflash (Wasted In Jarmen, Vampire Weekend, Slayer u.a.)

Neuigkeiten vom Wasted In Jarmen, von Vampire Weekend, Slayer, dem NOS Alive Festival, dem Global Music Report, von Ulf, Alex Lahey und Billy Corgan.

+++ Das Wasted In Jarmen Festival wird 2019 wieder stattfinden. Das von den norddeutschen Provinz-Punkrockern Feine Sahne Fischfilet ausgerichtete Event fand 2016 zum ersten Mal statt und brachte Künstler wie Marteria und Thees Uhlmann in den 3.000-Seelen-Ort in Mecklenburg-Vorpommern. In diesem Jahr wird das Festival erstmals zwei Tage lang sein, erklärte die Band auf Facebook, genauer am 30. und 31. August. Es soll einige weitere Neuerungen geben, über die sie in den kommenden Wochen informieren wollen. Tickets gibt es ab Montag, den 8. April exklusiv bei tixforgigs.

+++ Vampire Weekend haben zwei weitere neue Songs veröffentlicht. "This Life" und "Unbearably White" sind weitere Vorboten für das 18 Songs umfassende Album "Father Of The Bride", das am 3. Mai erscheinen wird. Hören kann man daraus schon "Big Blue", "Sunflower", "2021" und "Harmony Hall". Zu "Sunflower" gab es ein sympathisches Video mit Jerry Seinfeld unter Regie von Jonah Hill.

+++ Slayer haben eine neue Episode ihrer Interviewserie zur Bandgeschichte veröffentlicht. Diesmal erzählen Tom Araya, Kerry King und co. vom verrücktesten Merchandise, das die Thrash-Metal-Band im Laufe ihrer Karriere herausgebracht hat. In vorherigen Episoden ging es etwa um ihren ersten Plattenvertrag oder um die Mythen rund um die Bandgründung. Aktuell befinden sich Slayer auf ihrer letzten Tour, bevor sie sich auflösen wollen. Ein Ende der Tour ist aber noch nicht in Sicht.

+++ Das NOS Alive Festival hat Primal Scream zum Line-up hinzugefügt. Zwischen dem 11. und 13. Juli treten bei dem Festival in Lissabon Acts wie Thom Yorke, Idles, Bon Iver, The Cure und Vampire Weekend auf. Tickets und weitere Informationen gibt es auf der Festivalwebseite.

+++ Die International Federation Of The Phonographic Industry hat den jährlichen "Global Music Report" veröffentlicht. Die Organisation fasst darin weltweite Entwicklungen der Musikindustrie zusammen. Der Gesamtumsatz betrage inzwischen rund 19 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von fast 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Fast die Hälfte davon komme durch Streaming zustande, ein Markt, der immer noch Jahr für Jahr stark wächst. Damit sind aber auch die Einnahmen der Streamingdienstbetreiber selbst gemeint. Der Umsatz durch verkaufte physische Tonträger geht weiter zurück, der durch den digitalen Verkauf von Musik allerdings auch. Alle Details gibt es auf der Webseite der Organisation.

+++ Ulf haben den neuen Song "Bei den Alten" plus Musikvideo veröffentlicht. Er stammt genau wie das vorher veröffentlichte "Graf Grauenstein" vom kommenden Debütalbum der Hamburger Punkrock-Band, "Es ist gut". Das erscheint nächste Woche Freitag, am 12. April.

+++ Auch Alex Lahey hat einen neuen Song namens "Am I Doing It Right?" veröffentlicht. Die australische Indierock-Singer/Songwriterin präsentiert damit nach "Don't Be So Hard On Yourself" den zweiten Vorboten aus ihrem neuen Album "The Best Of Luck", das am 17. Mai bei Dead Oceans erscheint.

+++ Geht Billy Corgan in einen Freizeitpark...

