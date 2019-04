Liam Gallagher stellt Trailer zu Doku "As It Was" vor

Eine Dokumentation über Liam Gallagher kommt in die Kinos. "As It Was" soll von Liams Welterfolg mit Oasis, der schwierigen Zeit danach und seinem Comeback als Solokünstler erzählen. Einen ersten Trailer gibt nun auch.

Schon im Trailer zur Dokumentation über sein Leben besticht Liam Gallagher mit jener Mischung aus großmäuligem Klartext und übergesundem Selbstbewusstsein, für die ihn viele seiner Anhänger feiern. "Ich mache das alles hier nicht, um noch berühmter zu werden, ich bin scheiß berühmt genug", sagt er dort. "Ich mache das hier nicht wegen Geld. Ich bin damals einer Band beigetreten, weil ich Musik liebe."

"As It Was" soll laut einer Zusammenfassung "die ehrliche und emotionale Geschichte erzählen, wie einer der elektrisierendsten Rock'n'Roll-Frontmänner von den schwindelerregenden Höhen seiner 'Champagne Supernova'-Jahre mit Oasis bei einem Tanz auf dem Vulkan landete, geächtet und verloren in einer musikalischen Wildnis aus Schnaps, einem schlechten Ruf und bitteren juristischen Auseinandersetzungen. Alleine zurück auf Null, nackt bis auf die Knochen und ohne eine Möglichkeit zum Verstecken riskiert Liam alles, um das größte Comeback aller Zeiten hinzulegen."

Bislang startet "As It Was" am 6. Juni nur in britischen Kinos, möglicherweise folgt später aber noch ein Start in Deutschland. Der Titel des Films bezieht sich auf den von Gallaghers Solodebüt "As You Were" von 2017 - eine Floskel, mit der Gallagher viele seiner notorisch schnodderigen Tweets beendet.

Der Film hatte im Vorfeld bereits für Unruhe gesorgt, als Liam verbreitete, sein Bruder Noel wolle ihn verklagen, sollten in Liams Film Oasis-Songs zu hören sein.

Liam will offenbar noch in diesem Jahr ein zweites Soloalbum veröffentlichen, an dem er angeblich bereits arbeitet.

Video: Liam Gallagher - "As It Was" (Filmtrailer)