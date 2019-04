Cave In teasern "Final Transmission"

Cave In haben in den sozialen Netzwerken Aktivitäten angedeutet. Zwei auf den Seiten ihres Labels veröffentlichte Bilder zeigen möglicherweise Artwork ihres geplanten kommenden Albums - und enthalten vielleicht auch schon den Albumtitel.

"Final Transmission" steht neben Cave Ins Bandnamen auf einem der Bilder, die beim Label Hydra Head erschienen waren. Darunter ist abstrahiert eine aufgewühlte Oberfläche eines Planeten zu sehen. Ein zweites Motiv zeigt den Satelliten vom zweiten Cave-In-Album "Jupiter" (2000) im freien Flug - je nach Interpretation auf dem Weg ins offene All oder auf die Oberfläche eines Planeten zustürzend.

Beide Motive wirken schon wegen ihrer quadratischen Form wie potenzielle Cover jenes Albums, das Cave In bereits für dieses Jahr angekündigt hatten. Das Material dafür hatte die Band bereits 2017 und 2018 eingespielt, das Album soll die besten Songs dieser Sessions enthalten. Es wäre die erste Platte von Cave In seit "White Silence" von 2011.

Damit werden auf dem Album vermutlich auch die letzten Beiträge des 2018 bei einem Autounfall mit nur 39 Jahren verstorbenen Bassisten Caleb Scofield zu hören sein. Der Titel "Final Transmission" sorgt dabei unter Fans bereits für Spekulationen, ob es sich lediglich um die letzte Mitteilung Scofields bei Cave In handelt, oder ob die Band insgesamt sich nach dem tragischen Verlust auflösen wird.

So oder so spielen Cave In zuvor noch Konzerte: Bei Shows in London, dem Roadburn Festival in Tilburg und Berlin werden sie mit den Kollegen Bossk und Old Man Gloom auftreten, später im Jahr sind sie ohne die Supports auch noch einmal in Wien zu sehen. Tickets für Berlin und Wien gibt es bei Eventim.

Den Tod ihres Bassisten hatten Cave In im vergangenen Jahr nur wenige Wochen nach dem tragischen Ereignis mit einer emotionalen Show beim Roadburn Festival 2018 zu verarbeiten versucht. Damals waren Frontmann Stephen Brodsky und Gitarrist Adam McGrath akustisch aufgetreten. "Live At Roadburn 2018" gibt es mittlerweile auch als Mitschnitt.

Facebook-Posts: Hydra Head Records teasert Album von Cave In

VISIONS empfiehlt:

Cave In

10.04. Berlin - Festsaal Kreuzberg

24.06. Wien - Chelsea