The Raconteurs kündigen drittes Album "Help Us Stranger" an

Foto: Olivia Jean

Es war nur eine Frage der Zeit: Nach zwei neuen Songs und Konzertterminen haben The Raconteurs um Jack White nun auch alle Details zum dazugehörigen Album öffentlich gemacht.

Noch 2018 waren The Raconteurs mit den Songs "Sunday Driver" und "Now That You're Gone" aus einer langjährigen Pause zurückgekehrt. Der Meldung zur Fertigstellung des damals noch unbetitelten Albums hingen auch zwei Konzerttermine in Deutschland an, aber raus ist es erst jetzt: Das dritte Raconteurs-Album wird "Help Us Stranger" heißen und am 21. Juni bei Jack Whites Label Third Man im Vertrieb von Pias erscheinen. Seht das Cover und die Tracklist weiter unten. Das Album ist auch Gegenstand des nächsten Third-Man-Vault-Packages, dem eine exklusive Seven-Inch mit zwei Demos beiliegen wird.

White und Kreativpartner Brendan Benson haben "Help Us Stranger" gemeinsam geschrieben. Als Gast ist unter anderem Dean Fertita von Queens Of The Stone Age und Whites anderer Band The Dead Weather vertreten. Außerdem covern die Raconteurs auf dem Album den Song "Hey Gyp (Dig The Slowness)" von Donovan. Bevor der Nachfolger von "Consolers Of The Lonely" (2008) aber in den Läden steht, will die Band zum Record Store Day am 13. April noch eine Three-Inch-Single für einen entsprechend designten Mini-Plattenspieler veröffentlichen. Tickets für die Raconteurs-Konzerte in Köln und Berlin gibt es bei Eventim.

Cover und Tracklist: The Raconteurs - "Help Us Stranger"

01. "Bored And Razed"

02. "Help Me Stranger"

03. "Only Child"

04. "Don't Bother Me"

05. "Shine The Light On Me"

06. "Somedays (I Don't Feel Like Trying)"

07. "Hey Gip (Dig The Slowness)"

08. "Sunday Driver"

09. "Now That You're Gone"

10. "Live A Lie"

11. "What's Yours Is Mine"

12. "Thoughts And Prayers"

Live: The Raconteurs

28.05. Köln - E-Werk

30.05. Berlin - Verti Music Hall