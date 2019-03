VISIONS empfiehlt: Thees Uhlmann kommt auf Clubtour

Foto: pertramer.at

Nach dem Autor Thees Uhlmann ist wieder der Musiker Uhlmann dran: Anfang Herbst spielt der Ex-Tomte-Chef mit seiner neu formierten Backingband wieder einige Clubkonzerte.

Die vier größten Städte Deutschlands bekommen Ende September Besuch vom deutschen Indierock-Veteranen Thees Uhlmann. Tickets gibt es ab Freitag, den 29. März um 9 Uhr exklusiv beim Label Grand Hotel van Cleef im Webshop.

"Wenn ich richtig gezählt habe, habe ich 5 Jahre nicht gesungen", schreibt Uhlmann in den sozialen Medien zur Konzertankündigung. "Es wird wirklich Zeit mal wieder damit anzufangen. Warum das so lange gedauert hat werde ich noch mal irgendwann erzählen." Mutmaßlich hat der Musiker die vergangenen Jahre auch genutzt, um an einem neuen Album zu arbeiten. Informationen dazu gibt es allerdings noch nicht.

Zuletzt hatte Uhlmann 2015 mit seinem Debütroman "Sophia, der Tod und ich" Aufmerksamkeit auf sich gezogen; das Buch war sogar für das Theater adaptiert worden. Danach war es stiller um den ehemaligen Tomte-Frontmann und Co-Chef des Labels Grand Hotel van Cleef geworden.

Sein noch aktuelles, zweites Soloalbum "#2" war bereits 2013 erschienen, nach der zugehörigen großen Tour hatte Uhlmann nur noch vereinzelt Konzerte gespielt, darunter auch Shows für den guten Zweck.

Facebook-Post: THees Uhlmann kündigt Clubshows an

VISIONS empfiehlt:

Thees Uhlmann

27.09. Hamburg - Große Freiheit 36

28.09. Berlin - Lido

29.09. München - Ampere

30.09. Köln - Stadtgarten