Corey Taylor und Rapper Kid Bookie veröffentlichen gemeinsamen Track "Stuck In My Ways"

Slipknot- und Stone Sour-Frontmann Corey Taylor und Rapper Kid Bookie haben eine neue Version von dessen Song "Stuck In My Ways" veröffentlicht. Die beiden hatten das gemeinsame Projekt über eine kurze Twitter-Konversation gestartet.

Im Februar hatte Kid Bookie Taylor auf Twitter angehauen. Er wünschte sich, unbedingt mit Taylor zusammenzuarbeiten, "bevor wir beide diese Erde verlassen". Der Slipknot-Sänger sprang sofort darauf an, kurz darauf teaserte Kid Bookie etwas spannendes an - und das Ergebnis ist eine neue Version von Kid Bookies "Stuck In My Ways".

Die ist deutlich roher produziert als das Original, mit viel düstererer Atmosphäre. Taylor trägt zusätzliche Rap-Parts bei, die an die frühen Tage seiner Hauptband erinnern. Außerdem gesellt sich kurz nach seinem Einsatz eine verzerrte E-Gitarre dazu, die dem Song einen starken Crossover-Einschlag verleiht. "Stuck In My Ways" war ursprünglich 2018 auf Kid Bookies EP "Shake Up" erschienen.

Auf Instagram zeigte sich der Rapper begeistert von der Zusammenarbeit: "Das ist nicht für die [Sub-]Kultur, es ist für die ganze Welt, endlose Liebe gebührt meinem Bruder Corey Taylor, denn wir haben ein absolutes Monster erschaffen und ich bin für immer dankbar für deine Liebe und mehr, wirklich man, wenn wir das aufführen, wird die Welt zusammenbrechen."

