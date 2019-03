Vormerken! - Unsere aktuellen Neuentdeckungen

Jeden Dienstag stellen wir euch spannende neue Bands vor, die ihr dringend auf dem Schirm haben solltet. Dieses Mal mit Dboy, Heart Attack Kids und Diner Drugs - die uns allesamt von Liam Cormier, dem Sänger der Cancer Bats ans Herz gelegt wurden.

Dboy

Heimatstadt: Ontario, Kanada

Genre: Garage Rock, Deathrock, Punk

Für Fans von: Turbonegro, Dwarves, Single Mothers

Eine Band, die einem ihren Namen nicht oft genug unter die Nase reiben kann: Dboy. Die Kanadier inszenieren sich mit Fetisch-Latex-Masken und Uniformität, mit Homo-Anspielungen und Hypersexualität ("Born With A Hard On") als garagig-rockige Brüder von Turbonegro. Das Debüt "Live! In Belem" in Brasilien ist natürlich kein Livealbum, sondern ein kleiner Spaß, den sich das Weirdo-Trio gönnt, das sich gerne mit Hang zum Kyrillischen inszeniert und die "Order Of The Dboy Scouts"-Facebook-Seite von einem gewissen Kirill Kutchokokov führen lässt. Das Album wurde von Daniel Romano (Kopf hinter Ancient Shapes und Attack In Black) gemastert, gemixt, produziert und aufgenommen.

Facebook | Bandcamp

Video: Dboy - "Dboy For President"

Album-Stream: Dboy - "Live! In Belem"

Prove Your Love - Live in Belem by DBOY





Heart Attack Kids

Heimatstadt: London, Ontario

Genre: Punkrock, Garage Rock, Rock'n'Roll

Für Fans von: The Bronx, God Damn, The D4

Sänger und Gitarrist Jared Ellul und Schlagzeuger Nathan Stock kommen, um abzureißen. Die Art von Rock'n'Roll, die das Duo spielt - ja: raushaut, ist wild, asozial und kompromisslos. Da ist der Name Heart Attack Kids Programm. Drei Singles hat das Duo bereits veröffentlicht, die aktuelle "Glass Bones / Satellites" erst 2018. Außerdem gibt es mit "No Future" bereits ein Album. Das nächste wollen sie am liebsten über das Label der Cancer Bats veröffentlichen - Bat Skull Records, oder halt über Dine Alone (The Dirty Nil etc.).

Facebook | Heart Attack Kids

Video: Heart Attack Kids - "Platonic Love Bomb"

Album-Stream: Heart Attack Kids - "No Future"

No Future by Heart Attack Kids





Diner Drugs

Heimatstadt: Moncton, New Brunswick

Genre: Stoner Rock, Heavy Rock

Für Fans von: ASG, Dead Quiet, Red Fang

Als Stoner-Punk-Crew bezeichnen sich Gitarrist Jackson Landry, Schlagzeuger Jesse Briggs, Gitarrist/Sänger Jordan Fournier und Bassist/Sänger Chris Lee. Das mit dem Punk-Ding passt, denn der Stoner Metal der Jungs ist weit entfernt vom Wüsten- und Muscle-Car-Klischee, dafür eher schlecht gelaunt und fuchsig - aber mit Sinn für Humor und Selbstironie. Insofern haben für Diner Drugs durchaus Bands wie Red Fang oder Barn Burner Vorbildfunktion. Bisher haben Diner Drugs nur eine EP veröffentlicht - im Januar 2017. Drücken wir die Daumen, dass da bald mehr kommt, wenn die Band ihre April-Daten als Support der Cancer Bats in der kanadischen Heimat hinter sich gebracht hat.



Facebook | Bandcamp

Video: Diner Drugs - "Under The Weather"

Album-Stream: Diner Drugs - "Diner Drugs" EP