VISIONS empfiehlt: Hot Water Music kündigen zusätzliche Show an

Hot Water Music haben eine weitere Deutschland-Show angekündigt. Im Juni kommen die Punkrocker für ein Konzert nach Leipzig.

Anders als bei ihrer Tour im November spielen Hot Water Music am 7. Juni im Leipziger UT Connewitz keine Albumshow. Stattdessen wird die Band ein reguläres Set mit Songs aus allen Schaffensphasen darbieten. Den Support-Act für die Show gaben Hot Water Music noch nicht bekannt.

Die vier Konzerte im November stehen jeweils im Zeichen einer Platte. Bei den bereits ausverkauften Shows im Kölner Gebäude 9 und dem Lido in Berlin führen Hot Water Music "No Division" in voller Länge auf. Bei den größeren Shows in der Columbiahalle und dem Palladium spielen sie "Caution". Zudem treten Muff Potter bei diesen Shows als Support auf. Tickets für alle Konzerte gibt es bei Eventim. Derzeit arbeiten Hot Water Music außerdem an einer neuen EP.

Facebook-Post: Hot Water Music kündigen zusätzliche Show an

VISIONS empfiehlt:

Hot Water Music

07.06. Leipzig - UT Connewitz

20.11. Köln - Gebäude 9 ("No Divison") | ausverkauft

21.11. Berlin - Lido ("No Divison") | ausverkauft

22.11. Berlin - Columbiahalle ("Caution") *

23.11. Köln - Palladium ("Caution") *

* mit Muff Potter