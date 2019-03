Tame Impala streamen neue Single "Patience"

Tame Impala schwofen zurück in den Blick der Öffentlichkeit: Kevin Parkers neue Single "Patience" lässt längst vergangene Disco-Trends wieder aufleben.

Mit ihrer schwelgerischen Produktion inklusive sanfter Schnipser und Congas klingt die erste neue Musik von Tame Impala dreieinhalb Jahre nach "Currents" nicht unbedingt nach einem großen Ausrufezeichen, aber auch ganz schön unverkrampft. Mastermind Kevin Parker hat sich seinen Habitus des versponnenen Studio-Cracks, der sich seine Zeit nimmt, offenbar nicht zerstören lassen.

Wann das vierte Tame-Impala-Album erscheinen wird, ist noch unbekannt. Neben einem bereits feststehenden Auftritt in einer US-Late-Night-Sendung kommende Woche werden die Australier bis Mitte August größtenteils auf Festivals zu sehen sein. In Deutschland zwar bisher nur bei den Zwillingsfestivals Hurricane und Southside, dafür können Freunde von Reisen in Anrainerstaaten aber auch in Belgien, Frankreich, Dänemark und den Niederlanden in den Genuss von Synthie-Psych-Pop kommen. Einen kurzen Flug ist auch das Primavera Sound Festival in Barcelona wert.

Zuletzt hatte Parker das Album "Tasmania" seiner Freunde und Landsleute Pond produziert und an einem Track des Elektro-Produzenten Zhu mitgearbeitet. Bei den Waldbränden, die Ende 2018 in Kalifornien gewütet hatten, war zwar die Villa abgebrannt, in der er sich zwecks Arbeiten an neuem Material eingemietet hatte, sein Notebook hatte er aber retten können.

Stream: Tame Impala - "Patience"

Live: Tame Impala

31.05. Barcelona - Primavera Sound Festival

01.06. Paris - We Love Green Festival

06.06. Aarhus - Northside Festival

21.06. Scheeßel - Hurricane Festival

22.06. Neuhausen ob Eck - Southside Festival

14.08. Hasselt - Pukkelpop Festival

15.08. St. Malo - La Route du Rock Festival

16.08. Biddinghuizen - Lowlands-Festival