Newsflash (Lamb Of God, Josephine Wiggs, The Cranberries u.a.)

Neuigkeiten von Lamb Of God, Josephine Wiggs, The Cranberries, Duff McKagan, The Beths, Angel Du$t und Bill & Ted.

+++ Lamb Of God kommen auf Tour. Die führt die Heavy-Metal-Band neben Festivalauftritten beim Full Force und Nova Rock für drei Headliner-Konzerte nach Deutschland. Tickets gibt es bei Eventim. Zuletzt hatten sie unter dem alten Bandnamen Burn The Priest das Coveralbum "Legion: XX" herausgebracht. Gitarrist Mark Morton veröffentlichte vor Kurzem sein Solodebüt "Anesthetic" mit vielen Gastbeiträgen.

Live: Lamb Of God

14.-16.06. Nickelsdorf - Nova Rock Festival

19.06. Köln - Essigfabrik

24.06. Bochum - Matrix

28.-30.06. Gräfenhainichen - Full Force Festival

01.07. Frankfurt/Main - Batschkapp

+++ The Breeders-Bassistin Josephine Wiggs hat ihr erstes Soloalbum angekündigt. "We Fall" wird am 17. Mai über The Sound Of Sinners erscheinen. Neben Solo-Stücken werden auch Zusammenarbeiten mit Jon Mattock von Spacemen 3 und Spiritualized zu hören sein. Passend zur Ankündigung veröffentlichte Wiggs die erste Single "Time Does Not Bring Relief". Im düsteren Instrumental-Song treffen atmosphärische Streicher auf zarte Klavier- und Gitarrenmelodien. Erst im vergangenen Jahr hatte Wiggs mit den Breeders "All Nerve" veröffentlicht, das bei VISIONS auf Platz 21 der Alben des Jahres gelandet war.

Video: Josephine Wiggs - "Time Does Not Bring Relief"

+++ The Cranberries haben einen weiteren Song aus dem Abschiedsalbum "In The End" veröffentlicht. Mit "Wake Me When It's Over" präsentiert die Band einen typischen Cranberries-Song, der durch seinen kraftvollen Refrain auffällt. Zu Demo-Gesangsspuren von Dolores O'Riordan hatte die Band den restlichen Song geschrieben. Zuvor waren bereits die Songs "All Over Now" und "Íosa" erschienen. Frontfrau O'Riordan war im vergangenen Jahr verstorben. Die Aufnahmen für das achte Album hatten schon vor ihrem Tod begonnen. Zu O'Riordans Lebzeiten war zuletzt "Something Else" im Jahr 2017 erschienen.

Video: The Cranberries - "Wake Me When It's Over"

+++ Duff McKagan hat einen neuen Song veröffentlicht und das Releasedatum seines Soloalbums preisgegeben. Nach einer ersten Ankündigung im vergangenen Jahr und der Single "Tenderness" im Februar gab McKagan nun bekannt, dass das Album ebenfalls "Tenderness" heißen und am 31. Mai erscheinen wird. Der Guns N' Roses-Bassist präsentierte mit "Chip Away" einen weiteren Vorgeschmack auf die Platte. Vor Handclaps, Country-Streichern und lockeren Gitarren singt McKagan über Zusammenhalt und gegen den Kapitalismus. Für sein zweites Soloalbum nach "Believe In Me" von 1993 arbeitete McKagan mit dem US-amerikanischen Country-Musiker Shooter Jennings zusammen.

Video: Duff McKagan - "Chip Away"

+++ The Beths haben "Soul Meets Body" von Death Cab For Cutie gecovert. Die neuseeländische Indierock-Band war Anfang des Jahres noch mit Ben Gibbard und co. auf Tour. The Beths hatten im vergangenen Jahr ihr Debüt "Future Me Hates Me" veröffentlicht.

Stream: The Beths - "Soul Meets Body" (Death-Cab-For-Cutie-Cover)

+++ Angel Du$t haben ein animiertes Video zu "Five" veröffentlicht. Der an eine Katze erinnernden Gestalt, die das Albumcover der neuen Platte "Pretty Buff" ziert und auch schon im Clip zu "Bang My Drum" einen liebenswürdigen Auftritt hatte, wird in diesem Stop-Motion-Video alles weggenommen - erst das Haus, dann der Job und schließlich auch der Hund. Doch damit ist das Fass übergelaufen, und die Stadt bekommt ihre Rache zu spüren. Das neue Album der eigentümlichen Hardcore-Band war am vergangenen Freitag erschienen.

Video: Angel Du$t - "Five"

+++ Schauspieler Keanu Reeves und Alex Winter freuen sich: Es wird endlich einen dritten Teil der Kultfilm-Reihe "Bill & Ted" geben. "Bill & Ted 3: Face The Music" befindet sich ab sofort in Produktion, wie die beiden stolz in einem Video ankündigten, in dem sie schon so halb in die Rollen der dusseligen, aber liebenswürdigen Slacker schlüpfen. In "Face The Music" bekommen die beiden inzwischen gealterten Freunde die Botschaft von einem Zeitreisenden, dass nur sie mit einem Song den bevorstehenden Untergang des Universums abwenden können. Der Film soll im April 2020 erscheinen und wird erwartungsgemäß Rockmusik-lastig. Excellent!

Video: Ankündigung von "Bill & Ted 3: Face The Music"