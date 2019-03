The Cure stellen erstes Album seit 10 Jahren fertig

The Cure sind mit ihrem neuen Album fertig. Das erzählte Bandkopf Robert Smith im Interview bei einem südafrikanischen Radiosender.

Smith war per Telefon bei der John Maytham Show zugeschaltet, weil er sich gerade selbst in Kapstadt befindet. The Cure spielen dort morgen als Headliner beim Rock On The Lawns Festival.

Sie sprachen über das 40-jährige Jubiläim der Band aus dem vergangenen Jahr, das The Cure mit großen Festen feierten. Smith erwähnte ganz beiläufig, dass sie gerade ihr erstes Album seit zehn Jahren aufgenommen hätten. Das habe sich gut angefühlt: "Wir machen das immer noch aus den richtigen Gründen."

Smith hatte schon im vergangenen Jahr angedeutet, dass er an neuen Songs arbeitet, inspiriert durch das von ihm kuratierte Meltdown Festival. Erst sollten es aber nur einzelne Stücke werden, jetzt ist es wohl ein ganzes Album. Einen Namen und ein Releasedatum dafür gibt es noch nicht. Der Vorgänger "4:13 Dream" war 2008 erschienen.

Die perfekte Gelegenheit für einen Release hätten The Cure in diesem Sommer: Sie spielen als Headliner auf zahlreichen Festivals in Europa, unter anderem beim dänischen Roskilde und den deutschen Zwillingen Hurricane und Southside.

Stream: Robert Smith bei der John Maytham Show