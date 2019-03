Vormerken! - Unsere aktuellen Neuentdeckungen

Jeden Dienstag stellen wir euch spannende neue Bands vor, die ihr dringend auf dem Schirm haben solltet. Dieses Mal mit Winter Gardens, Surfbort und My Ugly Clementine.

Winter Gardens

Heimatstadt: East Sussex

Genre: Shoegaze, Dreampop, Indiepunk

Für Fans von: Cocteau Twins, The Organ, Savages

Am Sound von 80s Post-Punk und wavigem Indie orientieren sich Winter Gardens, nehmen sich die Kataloge der Labels Factory und 4AD zum Vorbild für ihren Dream-Punk, der die Schnittmenge aus verträumt und treibend gut hinbekommt. Über das Label Austerity ist Ende Februar die Seven-Inch-Single "Coral Bells" erschienen, auf deren B-Seite ein Cover von Cocteau Twins' "Pearly Dew-Drops Drops'" zu finden ist.

Facebook | Bandcamp

Video: Winter Gardens - "Coral Bells"





Surfbort

Heimatstadt: Brooklyn, New York

Genre: Punkrock, Garage Rock

Für Fans von: Bikini Kill, Amyl And The Sniffers, Goggs

Als hätte sich John Waters eine Punk-Band ausgedacht: Surfbort sind drei nicht mehr ganz junge Herren und eine wesentlich jüngere Sängerin - allesamt White-Trash-Ausgeburten mit miesen Stick-&-Poke-Tattoos, buntem Fummel, stümperhaften Frisuren und Zahnlücken. Ja: Sängerin Dani Miller ist mit ihren Achselhaaren, dem Vokuhila und ihrem Hang zum Halbnackt-Sein eine Ausgeburt der Body-Positivity und eine Schwester im Geiste von Amy Taylor, der ähnlich druchgeknallten Frontfrau von Amyl And The Sniffers. Ähnlich wie die ballern sich Surfbort durch die Garage - rudimentär, stümperhaft und ziemlich geil. Neben einigen Singles und EPs (die neuste - "Billy" - ist gerade erst erschienen) debütierte die Band 2018 auf Albumlänge mit "Friendship Music".



Facebook | Surfbord

Video: Surfbort - "Les Be In Love"

Album-Stream: Surfbort - "Friendship Music"

Friendship Music by SURFBORT





My Ugly Clementine

Heimatstadt: Wien

Genre: Indierock

Für Fans von: Gurr, Ex Hex, Dream Wife

Eine noch ganz frische Indie-Band aus Wien: My Ugly Clementine sind Sophie Lindinger (Leyya), die sich mit Mira Lu Kovacs (Schmieds Puls, 5kHD), Kathrin Kolleritsch (Kerosin95, Ex-Kaiko) und Barbara Jungreithmeier (Daffodils) zusammengetan hat, ume eine Art Supergroup zu gründen. Das geschah, weil Lindinger in ihrer Zeit mit Leyya zwar zwei Alben veröffentlichte - aber nebenbei Songs entstanden, die dort nicht unterkommen konnten. Aber dafür gibt es ja jetzt My Ugly Clementine.



Facebook

Video: My Ugly Clementine - "Never Be Yours"