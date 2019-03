Newsflash (Metallica, Corey Taylor, Dick Dale u.a.)

Neuigkeiten von Metallica, Corey Taylor, Dick Dale, Bernie Tormé, An Horse, Philip H. Anselmo und Myspace.

+++ Metallica haben ein Konzert mit dem San Francisco Symphony angekündigt. Zusammen mit dem Orchester hatten sie vor 20 Jahren das Livealbum "S&M" aufgenommen, deshalb findet die Show auch unter dem Titel "S&M2" statt. Gleichzeitig ist das Konzert die offizielle Eröffnung des Chase Centers, einer neuen Arena in San Francisco. Metallica wollen Arrangements von "S&M" spielen, aber auch neue Stücke performen, die seitdem in der Diskografie der Band erschienen sind.

+++ Slipknot-Frontmann Corey Taylor hat die Trennung von Percussionist Chris Fehn aus seiner Perspektive kommentiert. Fehn hatte seine Band und im speziellen Taylor und Shawn Crahan beschuldigt, ihm Einnahmequellen verheimlicht zu haben, kurz darauf entließen sie ihn. "Wenn ihr das unverschämt findet, dann stellt euch vor, wie es ist, wenn einer eurer Freunde euch des Gelddiebstahls beschuldigt und viele eurer Fans das auch noch glauben", schrieb Taylor in einem Tweet. Slipknot sind vorerst wieder zu acht. Im Frühsommer stehen mehrere Festival- und Arenashows in Europa auf dem Plan.

Live: Slipknot

07.-09.06. Nürburg - Rock am Ring

07.-09.06. Nürnberg - Rock im Park

13.-15.06. Interlaken - Greenfield Festival

14.-16.06. Nickelsdorf - Nova Rock Festival

17.06. Leipzig - Arena Leipzig

18.06. Hannover - TUI Arena

+++ Viele Musiker haben im Netz an den just verstorbenen Gitarristen Dick Dale erinnert. Jack White nannte ihn einen "einzigartigen Innovator an der Gitarre mit Plektrum-schmelzendem Style" und erzählte, er habe damals viel Zeit investiert, um seine "massiven, halligen Gitarrenlicks" zu lernen. Queen-Gitarrist Brian May beschrieb begeistert seinen ungewöhnlichen Spielstil: Dale spielte als Linkshänder eine Gitarre für Rechtshänder, und im Gegensatz zu Jimi Hendrix, der das auch prominent tat, spannte er die Saiten nicht andersherum auf - was zu einer völlig anderen Spielweise als bei "normalen" Gitarren führte. Auch Blues-Virtuose Joe Bonamassa und Public Enemy-Kopf Chuck D hatten ein paar Worte übrig. Dale war am Wochenende im Alter von 81 Jahren gestorben.

+++ Die Musikwelt beklagt einen weiteren Verlust: Der ehemalige Ozzy Osbourne-Gitarrist Bernie Tormé ist tot. Er wurde nur 66 Jahre alt. Die Bestätigung seines Todes erfolgte über seine offizielle Facebook-Seite. Angaben zu den Todesumständen gab es bislang keine. Osbourne drückte auf Facebook sein Mitgefühl für die Hinterbliebenen aus: "Was für ein trauriger Tag. Wir haben einen weiteren großartigen Musiker verloren. Bernie hatte eine gute Seele und ein Herz aus Gold. Er wird fehlen. Mein Beileid an seine Familie, Freunde und Fans. Ruhe in Frieden, Bernie." Tormé war 1982 als Ersatz für den verstorbenen Randy Rhoads in Osbournes Band eingestiegen. Allerdings war Tormé für nur zehn Tage Teil der Band gewesen, bevor Jake E. Lee den Posten als Gitarrist bekommen hatte. Des Weiteren hatte Tormé im Laufe seiner Karriere auf vier Soloalben von Deep Purple-Sänger Ian Gillan gespielt.

+++ An Horse haben das neue Album "Modern Air" angekündigt und die erste Single "This Is A Song" veröffentlicht. Es ist der Opener der neuen Platte, die erste seit "Walls" von 2011. Darauf enthalten ist auch das im vergangenen Jahr erschienene Stück "Get Out Somehow". Das aus Australien stammende Duo lebt inzwischen in Nordamerika. Im Sommer kommen sie für eine Tour nach Europa. Tickets gibt es bei Eventim.

01. "This Is A Song"

02. "Live Well"

03. "Started A Fire"

04. "Get Out Somehow"

05. "Bob Ross (Be The Water)"

06. "Breakfast"

07. "Ship Of Fools"

08. "Mind Reader"

09. "Drown"

10. "Fortitude Valet"

11. "Begin Again"

Live: An Horse

12.06. Essen - Zeche Carl

13.06. Stuttgart - Club Cann

14.06. Ulm - Ulmer Zelt

15.06. München - Ampere

18.06. Nürnberg - Club Stereo

19.06. Münster - Gleis 22

20.06. Rees-Haldern - Haldern Pop Bar

21.06. Köln - Artheater

22.06. Aachen - Musikbunker

23.06. Wiesbaden - Schlachthof

25.06. Hannover - Lux Hannover

26.06. Hamburg - Zirkuszelt im Schanzenpark

27.06. Berlin - Badehaus Berlin

28.06. Bremen - Tower

+++ Eine Konzertagentur hat geplante Shows von Philip H. Anselmo & The Illegals in Neuseeland wieder abgesagt. Der zuständige Promoter Ben Mulchin von Valhalla Touring erklärte, er halte Anselmo zwar nicht für einen Rassisten, doch ihn nach dem Terroranschlag in Christchurch von vergangener Woche, bei dem 50 Menschen von einem rassistisch motivierten Rechtsextremen getötet worden waren, hält er es für unsensibel, ihn auftreten zu lassen. Anselmo hatte Anfang 2016 bei einer Show den Hitlergruß gezeigt und "White Power" gerufen, was schon damals für jede Menge Konzertabsagen sorgte, auch nachdem Anselmo sich für sein Verhalten entschuldigt und es auf den Alkohol geschoben hatte. Auch Slayer hätten am vergangenen Sonntag in Christchurch spielen sollen, das Konzert wurde jedoch abgesagt - rein aus sicherheitstechnischen Gründen. Es wäre ihre letzte Show in Neuseeland gewesen.

+++ Als Teenager peinliche Dinge auf Myspace geteilt und dann die Login-Daten vergessen? Aufatmen: Das nahezu in Vergessenheit geratene Soziale Netzwerk hat gestern bekannt gegeben, dass bei einer Servermigration sämtliche Songs, die zwischen den Jahren 2003 und 2015 auf das Portal geladen wurden, nicht mehr verfügbar sind, da die Dateien dabei beschädigt wurden. Mehr als 50 Millionen Songs sollen verloren gegangen sein, wie Brooklynvegan in Berufung auf ein Statement berichtet. Das betrifft auch alte Fotos und Videos. Das Unternehmen will es nicht aussprechen, aber: Es ist sicher eine finanzielle Erleichterung, nicht mehr Millionen ungenutzter Dateien hosten zu müssen. Und vielen, die Mitte der 2000er Jahre noch in der Pubertät waren und einen Internetzugang hatten, wurde damit auch ein Gefallen getan.