Marilyn Manson: Neues Album fast fertig

Marilyn Manson steht kurz davor, sein neues Album fertigzustellen. Derzeit kümmere er sich mit Country-Musiker Shooter Jennings um den finalen Feinschliff.

Auf Instagram posierte der Schock-Rocker mit müdem Gesicht. Dazu verriet er, dass er nicht allein an den Aufnahmen arbeite: "Bin auf dem Weg zu Shooter Jennings, um mein neues Album fertigzustellen." Möglicherweise erscheint der Nachfolger von "Heaven Upside Down" (2017) also noch dieses Jahr.

Manson und Jennings waren im Januar bereits gemeinsam mit Country-Songwriter Kris Kristofferson aufgetreten, um dessen Song "Why Me" zu spielen. Außerdem hatten sie 2016 das David Bowie-Cover "Cat People" aufgenommen.

Instagram-Post: Marilyn Manson stellt sein neues Album fertig