Draußen! - Die Alben der Woche

Freitag ist Plattentag - und wir stellen euch wie gewohnt die wichtigsten Neuerscheinungen der Woche vor. Mit Angel Du$t, Kettcar, Karen O & Danger Mouse, Alcabean, Stephen Malkmus, Oozing Wound und Bouncing Souls.

Platte der Woche: Angel Du$t - "Pretty Buff"

Angel Du$t bestehen aus Mitgliedern der Hardcore-Bands Turnstile und Trapped Under Ice. Sie versuchen alles, um auf "Pretty Buff" nicht nach einer Hardcore-Band zu klingen - mit Percussions, Saxofonen, Akustikgitarren und Schellenkränzen. Und doch ist daraus das wahrscheinlich spannendste Hardcore-Album der letzten Jahre geworden. | >>> zur Review

Kettcar - "Der süße Duft der Widersprüchlichkeit (EP)"

Kettcars fünftes Album "Ich vs. Wir" hatte 2017 die politische Großwetterlage Deutschlands scharf gestellt, ihre neue EP nimmt nun den Einzelnen in den Blick. Dabei wird die Band zunehmend poppiger - was den kritischen Texten manchmal eine seltsame Biedermeier-Gefühligkeit angedeihen lässt. | >>> zur Review

Karen O & Danger Mouse - "Lux Prima"

Bei der Zusammenarbeit von Yeah Yeah Yeahs-Sängerin Karen O und Meisterproduzent Danger Mouse ist ein facettenreiches, perfekt durchkomponiertes Stück Artpop herausgekommen. Das kann man sehr ansprechend, aber auch sehr vorhersehbar finden. | >>> zum 4-Ohren-Test

Alcabean - "Confessions"

In unserer Jahresvorschau gehörten Alcabean zu unseren großen Hoffnungsträgern. Bestätigt ihr Debüt das? "Confessions" fällt jedenfalls deutlich zahmer aus, als erwartet.| >>> zur Review

Stephen Malkmus - "Groove Denied"

Das berüchtigte Elektro-Album des Pavement-Frontmanns ist alles, womit man sonst nie bei ihm rechnen würde. "Groove Denied" ist ein unterhaltsamer Release voller Malkmus-Weirdness.

Oozing Wound - "High Anxiety"

Als Space Speed Metal deklarieren Oozing Wound ihren Sound. Auf "High Anxiety" offenbart er sich als rasender Noiserock, garniert mit Thrash-Riffs der alten Schule.| >>> zur Review

Bouncing Souls - "Crucial Moments (EP)"

Die New Yorker Hardcore-Fun-Punks Bouncing Souls feiern dieser Tage ihr 30-jähriges Bestehen mit einer Welttournee. Auf die nehmen sie ihre neue EP mit - sechs hittige, hymnische Songs, die alle Stärken der Band vereinen.