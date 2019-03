Eddie Vedder kommt für zwei Solo-Konzerte nach Deutschland

Eddie Vedder hat eine Europa-Tour für den Sommer angekündigt. Ende Juni spielt er auch zwei Termine in Deutschland.

Der Pearl Jam-Frontmann kommt nicht nur nach Amsterdam, Brüssel und London, sondern macht auch gleich zwei Mal Halt in Deutschland. Am 28. Juni spielt er in Berlin, zwei Tage darauf in Düsseldorf.

Auf dem Tourposter hält Vedder seine Telecaster in der Hand. Sicherlich wird er vieles dennoch wieder akustisch präsentieren, zum Teil auch auf seiner Ukulele - wie auf seinen zweiten Soloalbum "Ukulele Songs". In Düsseldorf wird wie schon bei seinem Konzert 2017 Glen Hansard mit dabei sein, wie es auf Pearl Jams Webseite heißt. Ob es in Berlin einen anderen Special Guest geben wird, ist noch nicht bekannt.

Tickets gibt es ab sofort zunächst exklusiv für Mitglieder von Pearl Jams Ten Club. Der allgemeine Vorverkauf startet erst eine Woche später, nämlich am Freitag, den 22. März um 10 Uhr exklusiv bei Tickets.de. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Tickets personalisiert sind und nur die darauf genannte Person Einlass zur Konzertstätte bekommt, um den Weiterverkauf zu unterbinden.

Sie kosten dieses Mal zwischen 88 und 110 Euro - das fällt etwas gemäßigter aus als noch 2017. Damals hatten hohe Ticketpreise bei Fans für viel Unmut gesorgt.

Facebook-Post: Eddie Vedder kündigt Tour an

Live: Eddie Vedder

28.06. Berlin - Max Schmeling Halle

30.06. Düsseldorf - Mitsubishi Electric Halle