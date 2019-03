Baroness zeigen Video zu neuem Song "Borderlines", nennen Releasedatum für "Gold & Grey"

Foto: Screenshot Youtube

Baroness sind soweit: Nach einigen Teasern und Live-Erprobungen ist die erste Single "Borderlines" nun offiziell in Studioquaität verfügbar - und "Gold & Grey" hat ein Releasedatum.

Das neue Album "Gold & Grey" erscheint am 14. Juni. Das Artwork hatte Frontmann John Baizley gestern enthüllt.

Den Song "Borderlines" hatten Baroness in den vergangenen Tagen live gespielt, wovon es schon Mitschnitte zu sehen und zu hören gab. Jetzt können Fans den Song auch in Studioqualität genießen. Dazu gibt es ein Video, das die Band in Eigenregie während ihrer Proben gedreht hat. Darin ist auch zu sehen, mit wieviel Einsatz die 2017 zur Band gestoßene Gitarristin Gina Gleason an den wunderbaren Gesangsharmonien beteiligt ist, die den Song auszeichnen.

"Gold & Grey" soll das letzte Werk in der Reihe der farblich abgestimmten Alben werden. Sie begann mit dem "Red Album" 2007 und erreichte mit "Purple" von 2015 einen vorläufigen Höhepunkt. "Wir sind alle wahnsinnig aufgeregt wegen dieses Releases, der einige 'erste Male' für die Band enthält", sagte Baizley gegenüber Kerrang!. "Macht euch auf ein paar Überraschungen gefasst."

Ob "Gold & Grey" wie schon "Yellow & Green" ein Doppelalbum wird, ist noch nicht offiziell bestätigt. Die 17 Songs umfassende Tracklist legt es allerdings nah.

Video: Baroness - "Borderlines"

Cover & Tracklist: Baroness - "Gold & Grey"

01. "Front Toward Enemy"

02. "I'm Already Gone"

03. "Seasons"

04. "Sevens"

05. "Tourniquet"

06. "Anchor's Lament"

07. "Throw Me An Anchor"

08. "I'd Do Anything"

09. "Blankets Of Ash"

10. "Emmett-Radiating Light"

11. "Cold Blooded Angels"

12. "Crooked Mile"

13. "Broken Halo"

14. "Can Oscura"

15. "Borderlines"

16. "Assault On East Falls"

17. "Pale Sun"