Clowns zeigen Video zu "I Wanna Feel Again"

Foto: Screenshot Youtube

Clowns legen gut vor: Mit dem Performance-Video zu "I Wanna Feel Again" stellt die Hardcore-Punk-Band aus Melbourne den vierten Song aus dem kommenden Album "Nature/Nurture" vor.

Bereits im September 2018 hatten Clowns zur Überbrückung der Wartezeit zwischen "Lucid Again" (2017) und dem nächsten Album Videos zur Doppel-A-Seite "Freezing In The Sun"/"I Shaved My Legs For You" veröffentlicht, vor einem Monat war dann zeitgleich mit "Prick" klar, dass dieses nächste Album "Nature/Nurture" heißen und am 12. April bei Fat Wreck Chords erscheinen wird.

Bis dahin nimmt die Band den ersten Teil des Albumtitels wörtlich und stellt sich zur Performance von "I Wanna Feel Again" mitten in den Wald. Dort filmt Regisseur Aidan McDonald per Handkamara und Drohne, wie Stevie Williams von ertaubten Nervenenden und Hassliebe singt: "You know I hate your guts, but you're my one true friend?" Richtig: singt, denn "I Wanna Feel Again" ist eher ein Rocksong mit Melodieführung als ein fieser Hardcore-Klumpen im Stil von The Bronx oder Frank Carter.

Tourdaten hat die Band noch nicht bekanntgegeben, eine entsprechende Ankündigung dürfte aber nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen - immerhin wurden sie bereits als Support für eine Show von Feine Sahne Fischfilet bestätigt. Mehr zur Stilvielfalt auf "Nature/Nurture" und was die mit einer eigenen Barbecue-Soße und malträtierten Hodensäcken zu tun hat, gibt es ab 27. März in VISIONS 313 zu lesen.

Video: Clowns - "I Wanna Feel Again"