Vampire Weekend lassen in Video zu "Sunflower" Jerry Seinfeld auftreten

Foto: Screenshot Youtube

Vampire Weekend haben ein Video zu ihrem neuen Song "Sunflower" veröffentlicht. Darin hat Comedy-Legende Jerry Seinfeld einen Gastauftritt - und nicht nur der.

Vampire Weekend-Chef Ezra Koenig ist bekennender Jerry-Seinfeld-Fan - und spielte auch schon auf Konzerten zwischendurch einfach mal die Titelmelodie von dessen legendärer Sitcom.

Für das neue, von Jonah Hill gedrehte Video seiner Band konnte er Seinfeld nun zu einem Gastauftritt bewegen: Während Koenig zusammen mit dem ebenfalls im Song zu hörenden Steve Lacy (von der R&B-Band The Internet) nachts im New Yorker Stadtteil Manhattan durch die Delikatessengeschäfte Zabar's und Barry Greengrass stromert, ist auch Seinfeld kurz zu sehen. Und auch der Künstler Fab 5 Freddy, der Graffiti zu Ansehen in Kunstkreisen verhalf, ist in den rotierenden Split-Screens kurz zu sehen.

Den Song "Sunflower" hatten Vampire Weekend schon vergangene Woche vorgestellt, zusammen mit dem ebenfalls neuen Track "Big Blue". Außerdem waren zuvor die Tracks "2021" und "Harmony Hall" veröffentlicht worden. Alle vier werden zusammen mit 14 weiteren Songs auf dem vierten, am 3. Mai erscheinenden Album der Indieband, "Father Of The Bride", zu hören sein.

Zu "Harmony Hall" hatte es ebenfalls bereits einen Videoclip gegeben.

Video: Vampire Weekend - "Sunflower" (ft. Steve Lacy)