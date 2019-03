Baroness geben offiziell Albumtitel "Gold & Grey" bekannt, enthüllen Albumcover

Wie bereits in Pantone-Farbcodes verschlüsselt angekündigt, heißt das nächste Baroness-Album "Gold & Grey". Zeitgleich zur Bestätigung des Titels enthüllte die Band auf Faceboook das Albumcover.

Ein barbusiger John Baizley-Traum in Honig und Stahlgrau mit von vorigen Albumcovern bekannten Bestandteilen wie Geflügel und ausgefallenen Zähnen. "Das ist nur das erste Stück eines viel größeren Puzzles", schrieb Bandchef Baizley zur prallen Bebilderung. "Wie das anstehende Album selbst, ist es das Resultat eines intensiven, unermüdlichen und psychotisch verschachtelten Kreativprozesses. [...] Das Gemälde wurde geboren aus einer tiefreichenden persönlichen Betrachtung der vergangenen zwölf Jahre in der Historie dieser Band. Es stellt das sechste und letzte Stück dar in unseren farbbasierten Alben. [...] Ich hoffe, euch gefällt das Albumcover (sorry, dass es nicht 'Orange' heißt). Seht nicht zu genau hin, ihr könntet all die versteckten Elemente sehen."

Wann genau "Gold & Grey" erscheinen und ob es wie das das andere Baroness-Album mit zwei Farben im Titel, "Yellow & Green", ein Doppelalbum sein wird, ist noch unbekannt. Baizley meinte nur, dass es "bald" soweit sein soll. Erst kürzlich hatten Baroness den neuen Song "Borderlines" live vorgestellt und den Albumtitel in Pantone-Farbcode angedeutet.

Facebook-Beitrag: Baroness enthüllen Albumcover zu "Gold & Grey"

Bild: Baroness - "Gold & Grey"