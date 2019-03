Newsflash (Royal Republic, Bryce Dessner, The Raconteurs u.a.)

Foto: Leo Akesson

Neuigkeiten von Royal Republic, Bryce Dessner, The Prodigy, dem Booze Cruise, Arcade Fire, Foals, Suicidal Tendencies und Lamb Of God.

+++ Royal Republic haben ein Video zu "Fireman & Dancer" veröffentlicht und damit ihr neues Album angekündigt. In dem schmissige Indierock-Song lassen es sich die Schweden nicht nehmen, auch ein passendes Saxofonsolo einzubauen. Im schrillen Clip dazu sind Royal Republic ganz im Stil einer Rock'n'Roll-Band aus den 50er Jahren gekleidet. "Fireman & Dancer" ist die erste Single aus dem kommenden Album "Club Majesty", das am 31. Mai erscheint. Wegen der Arbeiten an der Platte hatte die Band ihre für Februar geplante Tour in den Dezember verschoben. Tickets für die Konzerte gibt es bei Eventim. Im Sommer werden Royal Republic zudem bei den Zwillingsfestivals Hurricane und Southside auftreten. Das noch aktuelle Album "Weekend Man" war 2016 erschienen.

Video: Royal Republic - "Fireman & Dancer"

Cover & Tracklist: Royal Republic - "Club Majesty"

01. "Fireman & Dancer"

02. "Can't Fight The Disco" 03. "Boomerang" 04. "Under Cover"

05. "Like A Lover"

06. "Blunt Force Trauma"

07. "Fortune Favors"

08. "Flower Power Madness"

09. "Stop Movin'"

10. "Anna-Leigh"

11. "Bulldog"

+++ Bryce Dessner hat einen Trailer zu seinem Klassik-Album "El Chan" veröffentlicht. Darin ist der The National-Gitarrist gemeinsam mit dem Pianistinnen-Duo Katia und Marielle Labèque im Studio zu sehen. Dazu erklingen liebliche Gitarrenarpeggien, unterstützt von vorsichtigen Pianoklängen. Das Titelstück der Platte widmete Dessner Regisseur Alejandro Gonzalez Iñárritu, der vor allem für den Film "The Revenant" bekannt ist. Zudem stammt das Cover-Design des Albums von Iñárritu. "El Chan" erscheint am 5. April via Deutsche Grammophon.

Video: Bryce Dessner - "El Chan"-Trailer

Cover & Tracklist: Bryce Dessner mit Katia & Marielle Labèque - "El Chan"

01. "Concerto For Two Pianos: First Movement"

02. "Concerto For Two Pianos: Second Movement"

03. "Concerto For Two Pianos: Third Movement"

04. "Haven"

05. "El Chan: El Charco Del Ingenio"

06. "El Chan: Points Of Light"

07. "El Chan: Four Winds"

08. "El Chan: Ballade d'Allende"

09. "El Chan: Coyote"

10. "El Chan: Pool Of El Chan"

11. "El Chan: Mountain"

+++ The Raconteurs haben einen Teaser zum neuen Song "Shine The Light On Me" veröffentlicht. In dem Clip demonstriert Frontmann Jack White ein spezielles Mixing-Verfahren, bei der er die Aufnahme über eine ungenutzte Frequenz auf einen alten Radioapparat und in sein teures Autoradio überträgt und dem Mischer dann per Walkie Takie erklären kann, was für Finetuning der Song noch vertragen könnte. So kann die Band bereits im Mixing-Prozess optimieren, wie die Aufnahme hinterher im alltäglichen Musikkonsum klingen wird. Die Band sieht darin einen großen Vorteil: "Dadurch kommt der Mix schneller voran und es sind nicht so viele Nachbesserungen nötig, wenn der Künstler denkt 'Das ist es', nur um auf der Autofahrt nach Hause festzustellen, dass die Kickdrum zu laut ist!" Details zum neuen Album der Garage-Rock-Band sind noch nicht bekannt. Mit "Now That You're Gone" und "Sunday Driver hatten The Raconteurs allerdings schon zwei Singles veröffentlicht. Die noch aktuelle Platte "Consolers Of The Lonely" war 2008 erschienen.

Instagram-Post: The Raconteurs teasern neuen Song an

+++ Gerichtsmediziner haben die Todesursache von The Prodigy-Sänger Keith Flint bestätigt. Wie sein Bandkollege Liam Howlett am Tag seines Todes schon auf Instagram verlauten lies, habe sich Flint tatsächlich das Leben durch Erhängen genommen. Laut der BBC konnten die Gerichtsmediziner keine Auffälligkeiten feststellen, die einen anderen Rückschluss zugelassen hätten. Am 4. März war Flint in seinem Wohnhaus in Dunmow, Essex tot aufgefunden worden. Daraufhin hatten Fans und Musiker ihre Anteilnahme bekundet, wofür sich The Prodigy am Wochenende auf Instagram bedankten: "Das hat uns wirklich berührt und uns geholfen, die Woche zu überstehen".

INFO: Solltet ihr suizidgefährdet sein oder jemanden kennen, der suizidgefährdet ist, könnt ihr jederzeit bei der Telefonseelsorge Hilfe suchen, Telefon: 0800 - 111 0 111 oder 0800 - 111 0 222, und im Internet unter telefonseelsorge.de. Hilfsangebote gibt es auch unter suizidprophylaxe.de.

Instagram-Post: The Prodigy bedanken sich für Anteilnahme

+++ Das Booze Cruise Festival hat weitere Bands angekündigt. Zu den Neuzugängen gehören unter anderem die Hot Snakes und die Punkrocker The Leif Ericsson, sowie Modern Saints und Shoreline. Vergangene Woche hatten die Veranstalter unter anderem Martha und Rowan Oak bestätigt. Die erste Bandwelle hielt Bands wie War On Women und Petrol Girls bereit. Das Booze Cruise Festival findet vom 7. bis 10. Juni in verschiedenen Locations am Hamburger Hafen statt. Tickets gibt es auf der offiziellen Website.

Facebook-Post: Booze Cruise Festival bestätigt weitere Bands

+++ Arcade Fire haben "Baby Mine" aus dem Soundtrack des "Dumbo"-Remakes veröffentlicht. Im ursprünglichen Disney-Zeichentrick-Film aus dem Jahr 1941 ist "Baby Mine" ein ruhiges Schlaflied von Dumbos Mutter an ihren Sohn. Die Arcade-Fire-Version ist eine melancholische, aber opulente Indierock-Ballade mit leichten Swing-Rhythmen. Ein Teil des Songs war bereits in einem Trailer zu hören. Das "Dumbo"-Remake von Regisseur Tim Burton startet am 28. März im Kino.

Video: Arcade Fire - "Baby Mine"

Video: "Baby Mine" aus "Dumbo"

+++ Foals haben ein Video zu "White Onions" veröffentlicht. Im schwarz-weißen Clip wird die Band mit einer ruckelnden Kamera bei einer Performance des Songs in einem kleinen Raum gefilmt. Am 8. März erschien das zugehörige neue Album "Everything Not Saved Will Be Lost Part 1". In einer Track-für-Track-Besprechung der Platte hatte Sänger Yannis Philippakis den symbolische Bedeutung des Gefangenseins hinter "White Onions" erklärt. Außerdem hatte er die Gemeinsamkeiten zwischen dem Song und früheren Werken der Band hervorgehoben.

Video: Foals - "White Onions"

+++ Ex-The Dillinger Escape Plan-Gitarrist Ben Weinman arbeitet mit Suicidal Tendencies an neuen Songs. Das bestätigen Instagram-Postings des Musikers, in denen er Spuren für die Band einspielt. Schon im Laufe der vergangenen Monate hatte Weinman die Crossover-Band als Gitarrist auf Tour begleitet. Das bisher letzte Album "STill Cyco Punk After All These Years" war erst im vergangenen September erschienen, hierbei handelte es sich jedoch nicht um neues Material, sondern um ein Remake von "Lost My Brain (Once Again)", dem 1999 erschienenen Soloalbum von Frontmann Mike Muir alias Cyco Miko.

Instagram-Post: Ben Weinman bei Aufnahmen für Suicidal Tendencies

Instagram-Post: Ben Weinman gibt Einblick in Aufnahmen mit Suicidal Tendencies

+++ Lamb Of God-Frontmann Randy Blythe hat sein Versprechen gehalten: Mit 200 Kazoos, vielen Unterstützern und einem Kostümwettbewerb gerüstet trat der Musiker der Westboro Baptist Church auf einer Hassdemo entgegen. Diese hatte zuvor eine Protestveranstaltung gegen die Journalistin und US-Politikerin Danica Roem angekündigt, weil sie eine Transfrau ist. Erste Aufnahmen der wahnwitzigen Gegendemonstration zeigen, wie viel lauter die bunte Party im Gegensatz zu den Rufen der bemitleidenswerten Hassgruppierung ist. Reden könne und dürfe man mit solchen Leuten nämlich nicht, meint Blythe. Und wirklich jede dieser Veranstaltungen würde dadurch auf- beziehungsweise abgewertet, wenn durchgehend jemand das "Benny Hill Theme" trällert.

Tweet: Randy Blythe bei Party-Protest gegen Westboro Baptist Church

@hEnereyG hopefully this is a good start to your day. Randy Blythe from lamb of god organized a counter party to the Westboro Baptist Church today in Va. this is the result. pic.twitter.com/kN5MAcdkHG — Corgin Hammersmith (@Finn_Dingo) 11. März 2019

Instagram-Posts: Randy Blythe über den Gegenprotest und Mini-Aftermovie