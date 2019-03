Alice In Chains zeigen ersten zwei Episoden ihres Album-Films "Black Antenna"

Foto: Screenshot Youtube

Alice In Chains haben die ersten beiden Teile ihres in Episoden erscheinenden Sci-Fi-Films "Black Antenna" veröffentlicht. Die musikalische Untermalung liefern Songs ihrer aktuellen Platte "Rainier Fog".

Eine Einblendung zu Beginn warnt vor dem expliziten Inhalt. Anschließend zeigt die erste Episode zu den Tönen des Album-Openers "The One You Know" in düsteren Bildern, wie ein Mann und eine junge Frau sich auf einen Roadtrip durch die Weiten der USA begeben. Sie haben keine richtigen Namen, sondern werden in der Filmbeschreibung schlicht "Alpha" und "Beta" genannt.

In der zweiten Episode setzen die beiden ihre Reise fort. Während die Frau sich für Geld prostituiert, bricht der Mann in ein Haus ein und versucht, den Besitzer zu ermorden. Eine Erklärung für all das bleibt der Film bislang schuldig. Die seltenen Dialoge werden in Form von Untertiteln wiedergegeben.

Beiden Episoden greifen Szenen und Motive der kryptischen Musikvideos zu "Never Fade" und "The One You Know" auf, die Alice In Chains im vergangenen Jahr veröffentlicht hatten. Den auf "Rainier Fog" basierenden Film hatte die Band bereits im Dezember angekündigt. Wann die restlichen Episoden erscheinen sollen, gab die Band noch nicht bekannt. Produzenten von "Black Antenna" sind Elizabeth Mason und Nick Vallelonga. Deren aktueller Film "Green Book" hatte vergangenen Monat die Oscars in den Kategorien "Bester Film" und "Bestes Originaldrehbuch" gewonnen.

Im Sommer kommen Alice in Chains für einige Konzerte wieder nach Europa. Tickets für ihre Show in Hamburg und ihr Konzert in Luxemburg mit Black Rebel Motorcycle Club gibt es bei Eventim. Außerdem wird die Grunge-Band bei Rock am Ring und Rock im Park auftreten.

Live: Alice In Chains + Black Rebel Motorcycle Club

31.05. Esch/Alzette - Rockhal

01.06. Zürich - Halle 622

04.06. Hamburg - Stadtpark

Live: Alice In Chains

07.-09.06.2019 Nürburgring - Rock am Ring

07.-09.06.2019 Nürnberg - Rock im Park