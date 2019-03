VISIONS Premiere: Gurr zeigen Video zu "Zu Spät" mit Bela B als Domian

Foto: Screenshot Youtube

Gurr haben für das Video zu ihrem eigenen "Zu Spät"-Song Ärzte-Drummer Bela B verpflichtet. Der schlüpft hier in die Rolle des ehemaligen TV- und Radioseelsorgers Jürgen Domian - und die eingeblendete Nummer könnt ihr tatsächlich anrufen.

"Zu Spät" ist kein Ärzte-Cover, auch wenn es sich den Namen mit dem "Devil/Debil"-Lied teilt. Der Song stammt von Gurrs neuer EP "She Says", die das sympathische Berliner Garage-Duo am 5. April veröffentlicht und aus der es bereits den Titeltrack zu hören gibt.

Trotzdem ist bei "Zu Spät" ein Ärzte-Mitglied involviert: Bela B mimt im neuen Clip zum Song den ehemaligen Fernseh- und Radiomoderator Jürgen Domian, der mit seiner Call-in-Talkshow "Domian" von 1995 bis 2016 fast jede Nacht ein offenes Ohr für Menschen mit all ihren Sorgen und Problemen hatte. "Bela" läuft nicht auf dem WDR-Sender 1LIVE, sondern auf 1GURR, und während Bela B den Text lipsynct, kommen Gurrs Andreya Casablanca und Laura Lee als Sendeleiterinnen immer wieder dazu, um seine Maske zu korrigieren.

Anrufer hören wir keine - doch anrufen könnt ihr trotzdem. Die Nummer, die unten links im Video eingeblendet wird, führt tatsächlich zu einer Hotline, bei der ihr eure Sorgen hinterlassen und im Gegenzug Gästelistenplätze für die anstehende Gurr-Tour gewinnen könnt, sofern ihr euren Namen und eure Telefonnummer hinterlasst. Die Termine findet ihr unten, Tickets gibt es bei Eventim. Gurr spielen dieses Jahr auch beim Maifeld Derby.

Video: Gurr - "Zu Spät"

Foto: Gurr mit Bela B

Live: Gurr

03.04. Hamburg - Hafenklang

04.04. Münster - Gleis 22

05.04. Köln - Helios37

06.04. Oldenburg - Amadeus

08.04. Leipzig - Naumanns

10.04. Stuttgart - Kellerclub

11.04. Mainz - Schon Schön

14.-16.06. Mannheim - Maifeld Derby