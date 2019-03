Brody Dalle: Distillers-Frontfrau zeigt Video von Auftritt mit erster Band vor Bikini Kill

Foto: Screenshot Youtube

Geballte Frauenpower: Im Vorfeld des morgigen Weltfrauentages hat Distillers-Frontfrau Brody Dalle ein Video eines Auftritts ihrer ersten Band Sourpuss von 1996 geteilt. Im Publikum damals: Die Ober-Riot-Grrrls Bikini Kill.

Brody Dalle verbreitete das Video des Auftritts über ihren Twitter-Account. Die gebürtige Australierin ist darin 17 Jahre alt und dabei zu sehen, wie sie mit drei anderen Bandmitgliedern in der Rock'n'Roll High School Melbourne auf einer kleinen Bühne steht.

Die Melbourne Rock'n'Roll High School war eine Non-Profit-Organisation, die von 1990 bis 2002 bestand und vor allem Mädchen und jungen Frauen Instrumente und einen Ort zum Proben und Auftreten bot, um ihre musikalische Entwicklung zu unterstützen. Im Laufe der 90er unterstützten prominente Bands wie L7, Babes In Toyland, Melvins, Fugazi oder Sonic Youth das Projekt mit Spenden und Konzerten.

Im vorliegenden Video von 1996 performt Brody Dalle als Sängerin und Gitarristin mit Sourpuss, die einen grungigen, typischen 90er-Sound pflegen. Im Publikum sitzen als Gäste Kathleen Hanna und Co. von Bikini Kill - nicht unbedingt beeindruckt, aber wohlwollend. Unten findet ihr das charmante Video.

Mit ihrer Band The Distillers bereitet Dalle gerade ihr Comeback vor: Nachdem im vergangenen Jahr mit "Man vs. Magnet" bereits der erste neue Song seit dem Album "Coral Fang" (2003) erschienen war, wird die Band im April ins Studio gehen, um ein neues Album einzuspielen. Das wird dann voraussichtlich noch in diesem Jahr erscheinen.

Video: Brody Dalles High-Chool-Band Sourpuss tritt vor Bikini Kill auf

Tweet: Brody Dalle weist auf Video hin