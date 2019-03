Newsflash (Incubus, Billy Corgan, Maifeld Derby u.a.)

Neuigkeiten von Incubus, Billy Corgan, dem Maifeld Derby, dem Booze Cruise, In Flames, Madsen, Mark Morton, Pip Blom, Jack White und Problemen aus der "School Of Rock".

+++ Incubus arbeiten weiter an neuem Material. Die Alternative-Rocker posteten ein Bild von Sänger Brandon Boyd mit der Unterschrift: "Zurück im Labor". Die Band hatte Anfang des Jahres schon einmal angedeutet, an einem Nachfolger zum 2017 erschienenen Album "8" zu arbeiten.

Instagram-Post: Incubus arbeiten an neuer Musik

+++ Billy Corgan hat einige Soloshows angekündigt. Zwei der Konzerte finden im Juni in Hamburg und Luxemburg statt, wer weiter reisen möchte, kann auch nach Utrecht oder Paris ausweichen. Corgan wird dort allein und akustisch auftreten. Tickets für Hamburg gibt es ab Freitag bei Eventim. 2017 hatte er sein aktuelles Soloalbum "Ogilala" herausgebracht.

Live: Billy Corgan

21.06. Luxemburg - Den Atelier

22.06. Hamburg - Gruenspan

+++ Das Maifeld Derby hat Madrugada, die Sleaford Mods und weitere Bands für die kommende Ausgabe bestätigt. Mit Faber steht ein weiterer Headliner für den Sonntagabend fest, auch Kate Tempest, die schon 2017 aufgetreten war, ist wieder dabei. Das bisher feststehende Line-up findet ihr im aktualisierten Festivalposter unten. Das Maifeld Derby findet 14. bis 16. Juni auf dem Maimarktgelände in Mannheim statt, Tickets gibt es auf der Festival-Webseite. Nach der kommenden Ausgabe wollen die Veranstalter ein Jahr Pause einlegen.

Facebook-Post: Aktuelles Line-up beim Maifeld Derby

VISIONS Herzensfestival:

Maifeld Derby

14.-16.06. Mannheim - Maimarktgelände

+++ Auch das Line-up des Booze Cruise Festivals ist gewachsen. Die Punkrock-Bands Martha, Rowan Oak und All Aboard! gehören zu den Neubestätigungen. Alle Bands im Überblick findet ihr im neuen Festivalflyer. Das von VISIONS präsentierte Festival findet vom 7. bis 10. Juni in verschiedenen Locations rund um den Hamburger Hafen statt. Tickets gibt es auf der Festival-Webseite.

Facebook-Post: Aktualisiertes Booze-Cruise-Line-up

VISIONS empfiehlt:

Booze Cruise Festival

07.-10.06. Hamburg - Hafen

+++ Das Elbriot Festival hat In Flames als Headliner bestätigt. Die schwedischen Melodic-Death-Metaller treten bei dem Hamburger Ein-Tages-Festival neben Bands wie Airbourne, Hatebreed, Zeal & Ardor und Jinjer auf. Es findet am 17. August am Grossmarkt statt. Tickets gibt es im Festival-Webshop.

Live: Elbriot

17.08. Hamburg - Großmarkt

+++ Madsen müssen leider auch ihre kommenden Konzerte in Erlangen und Dresden krankheitsbedingt verschieben. Die sollten Freitag und Samstag stattfinden, werden nun aber jeweils am 26. April und am 3. Mai in denselben Locations nachgeholt. Tickets behalten ihre Gültigkeit. Karten für die "Lichtjahre"-Tour gibt es für ausgewählte Konzerte weiterhin bei Eventim.

Facebook-Post: Madsen verschieben weitere Shows

VISIONS empfiehlt:

Madsen

08.03. Erlangen - E-Werk | abgesagt

09.03. Dresden - Alter Schlachthof | abgesagt

15.03. Frankfurt/Main - Batschkapp

16.03. Düsseldorf - Zakk | ausverkauft

22.03. Münster - Skaters Palace

05.04. Graz - Orpheum

06.04. Linz - Posthof

12.04. Winterthur - Salzhaus

13.04. Luzern - Konzerthaus Schüür

26.04. Erlangen - E-Werk

03.05. Dresden - Alter Schlachthof

29.06. Braunschweig - Wolters Hof

30.06. Erfurt - HSD

13.07. Potsdam - Waschhaus Potsdam Open Air

30.08. Magdeburg - Altes Theater

31.08. Chemnitz - Wasserschloss Klaffenbach

08.09. Rostock - IGA Park

+++ Mark Morton hat ein Video zu "Cross Off" mit Chester Bennington veröffentlicht. In diesem spielen Morton selbst, Paolo Gregoletto und Alex Bent von Trivium den Song live, der Platz am Mikrofon bleibt jedoch leer. "Cross Off" ist einer der letzten Songs, den Bennington vor seinem Tod aufgenommen hatte. Während sich der Text um psychische Erkrankungen dreht, vereint der Song musikalisch Heavy Metal und Rap-Einlagen im Linkin Park-Stil. Lamb Of God-Gitarrist Morton hatte vergangene Woche sein Soloalbum "Anesthetic" veröffentlicht, von dem der Song stammt.

Video: Mark Morton - "Cross Off" feat. Chester Bennington

+++ Pip Blom haben ein neues Video zu ihrem Song "Daddy Issues" veröffentlicht. In diesem verliebt sich ein Mann in eine Frau, die er im Fernsehen sieht. Nachdem sich zunächst eine turbulente Romanze zwischen beiden entwickelt, verschwindet die Frau jedoch urplötzlich. "Daddy Issues" setzt dabei auf den markanten Lo-Fi-Sound, mit dem sich die Band um die gleichnamige Niederländerin schon im vergangenen Jahr in unserer Vormerken!-Rubrik empfohlen hatte. Am 31. Mai erscheint das Debütalbum "Boat" auf Heavenly, das der EP "Paycheck" vom vergangenen Jahr folgt.

Video: Pip Blom - "Daddy Issues"

+++ Jack White hat 10.000 US-Dollar für die Restaurierung des Hamtramck Stadions in Detroit gespendet. Damit unterstützt White eine Crowdfunding-Kampagne, die mit einer Zielsetzung von insgesamt 50.000 Dollar für den Erhalt des Stadions kämpft, einem der letzten Austragungsorte für Spiele der Negro League. Schon häufig hatte sich White als großer Baseball-Fan offenbart: Im Jahr 2016 investierte er etwa in die Baseball-Schläger-Firma Warstic und wurde mit seinem eigenen Modell sogar 2018 in die Baseball Hall Of Fame aufgenommen.

+++ So hat Jack Black das wahrscheinlich nicht gemeint: "School Of Rock"-Schauspieler Joey Gaydos Jr. ist laut Berichten von TMZ inzwischen vier Mal wegen Gitarrendiebstahls verhaftet worden. Im Film hatte Gaydos Jr. den jungen Gitarristen Zack gespielt, der zusammen mit seiner Klasse von Tenacious D-Frontmann Jack Black an die Hand genommen wurde und tolle Lektionen über Musik und das Ausleben der eigenen Leidenschaft lernte. Die Gitarren, darunter eine goldene Gibson Les Paul im Wert von 1.900 Dollar, stahl Gaydos Jr. jedoch angeblich, um sie im Pfandleihhaus zu verschebeln, damit er seinen Drogenkonsum finanzieren kann. Vielleicht kann der erfahrene Black nochmal mit der gleichen Positivität auf ihn einwirken, wie er es auf die Herzen der Kinder im Klassenraum tat.

Video: Jack Black und Joey Gaydos Jr. in "School Of Rock"