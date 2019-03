Slipknot verraten Releasedatum für neues Album

Slipknot haben in eine Ankündigung ihrer "Knotfest Roadshow" fast nebenbei den Tag der Veröffentlichung ihres neuen Albums geschoben. Um den Titel ranken sich Spekulationen.

Mit Volbeat, Gojira und Behemoth werden Slipknot von Juli bis September durch Nordamerika touren. Mit der Verkündung der "Knotfest Roadshow"-Tour bot die Metal-Band aus Iowa zudem ein besonderes Gimmick an. Fans, die jeweils zwei Tickets zu einer Station des Tross erwerben, erhalten eine digitale Ausführung des Albums, das am 9. August erscheinen soll. Zuvor hatte bereits ein Countdown auf der Website wearenotyourkind.com auf das Datum hingewiesen.

"We are not your kind" ist ein Zeile aus dem bislang einzigen bekannten Song des Albums, die zu Halloween 2018 samt Video veröffentlichte Single "All Out Life". Mittlerweile heißt die Seite zwar Knotfestroadshow.com, trotzdem vermuten Fans, dass der Titel des Albums aus den fünf Worten bestehen wird. Kurzzeitig hatte auch jemand auf der Wikipedia-Seite von Slipknot den Titel "The Final Chapter" verbreitet, angeblich ein Hinweis auf die bevorstehende Auflösung der Band. Eine offizielle Bestätigung steht aus.

In Deutschland kann man Slipknot zusätzlich zu ihren vier europäischen Festivalauftritten zu zwei Gelegenheiten im Juni sehen. Für die Shows in Leipzig und Hannover gibt es inzwischen jedoch nur noch teure VIP- beziehungsweise Platin-Tickets.

Live: Slipknot

07.-09.06. Nürburg - Rock am Ring

07.-09.06. Nürnberg - Rock im Park

13.-15.06. Interlaken - Greenfield Festival

14.-16.06. Nickelsdorf - Nova Rock Festival

17.06. Leipzig - Arena Leipzig

18.06. Hannover - TUI Arena