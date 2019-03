Converge kündigen Europa-Tour an

Foto: David Robinson

Die Hardcore-Veteranen Converge machen wieder Europa unsicher - und drei Konzerte führen Jacob Bannon, Kurt Ballou und Co. im Sommer auch nach Deutschland.

In Berlin, Köln und Aschaffenburg werden Converge ab Ende Juni ihren brutalen, urwüchsigen Hardcore ausbreiten, der das Quartett längst zu einem Pfeiler der Szene gemacht hat. Wer Frontmann und Deathwish-Labelbetreiber Jacob Bannon, Gitarrist und Studiobesitzer Kurt Ballou, Bassist Nate Newton und Schlagzeuger Ben Koller live erleben möchte, bekommt ab sofort Karten bei Eventim. Unterstützt werden Converge bei den Clubshows von Sect und Candy, in Köln sind zusätzlich noch Terror dabei. Unter den restlichen Converge-Konzerten in Europa sind auch Festivalshows, etwa beim niederländischen Punk- und Hardcore-Event Jera On Air.

Die Band wird dann sicherlich neben Klassikern aus allen Bandphasen auch ihr aktuelles Album "The Dusk In Us" (2017) beziehungsweise den im vergangenen Jahr erschienenen EP-Nachfolger "Beautiful Ruin" auf die Bühne bringen.

Bis Sommer dürfte auch Schlagzeuger Ben Koller hoffentlich wieder genesen sein: Im Dezember hatte sich der Drummer bei einem schweren Unfall den Arm gebrochen, war Anfang des neuen Jahres nach eigener Einschätzung aber schon auf einem guten Weg, was die Genesung anging.

Langweilig war den Converge-Mitgliedern in letzter Zeit auch abseits ihrer Band nicht: Jacob Bannon bereitet den Release seines nächsten Wear Your Wounds-Albums vor, die Aufnahmen sind bereits abgeschlossen. Kurt Ballou wiederum hatte im vergangenen Jahr unter anderem Alben für Joyce Manor und Skeletonwitch in seinen God City Studios aufgenommen.

Ben Koller war bis zu seiner Verletzung viel mit seinem Thrash-Party-Trio Mutoid Man aktiv, bei dem auch Stephen Brodsky von Cave In spielt. Der ist nun außerdem auch Mitglied bei Old Man Gloom, bei denen auch Converge-Bassist Nate Newton spielt - zusammen sind sie im April auch bei einer Show in Berlin zu sehen.

Live: Converge

28.06. Ysselsteyn - Jera On Air Festival

29.06. Berlin - Columbia Theater*

30.06. Köln - Essigfabrik*#

04.07. Aschaffenburg - Colos Saal*

* mit Sect und Candy

# mit Terror

Live: Old Man Gloom

10.04. Berlin - Bi Nuu