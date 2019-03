Kettcar stellen Song "Scheine in den Graben" mit zahlreichen Gastbeiträgen vor

Das neue Kettcar-Stück "Scheine in den Graben" ist mit zehn Gastsängern gespickt - von Bela B bis Jörkk Mechenbier.

Erst die Tage kündigten Kettcar ihre neue EP "Der süße Duft der Widersprüchlichkeit (Wir vs. Ich)" mit dem Song "Palo Alto" an, jetzt gibt es mit "Scheine in den Graben" direkt das nächste Stück.

Aber das hat es in sich. Gleich zehn Gastsängerinnen und -sänger sind Teil des Songs. So liest sich das im Detail: Schorsch Kamerun von Die Goldenen Zitronen, Jen Bender von den Electro-Punks Grossstadtgeflüster, Die Ärzte-Schlagzeuger Bela B., Jörkk Mechenbier von Love A, Rapperin Sookee, Kraftklub-Sänger Felix Brummer, Marie Curry von den Hamburger HipHoppern Neonschwarz, der Singer/Songwriter Gisbert zu Knyphausen, die Noise-Rockerin Safi und David Frings von Fjørt.

Manche von ihnen kann man im Background-Chor hören, Frings schreit an einer Stelle dazwischen und am Ende bekommen viele der Damen und Herren mit den charakteristischen Stimmen noch eine Solozeile. Das Stück beäugt kritisch die Moral und Notwendigkeit von (öffentlichkeitswirksamer) humanitärer Hilfe und hinterfragt den Slogan "Tue Gutes und rede darüber".

Unten könnt ihr euch das Lyric-Video dazu angucken. Die EP erscheint digital am 15. März, als Ten-Inch-Vinyl am 17. Mai. Die Tour von Kettcar, begleitet von Schrottgrenze beziehungsweise Love A, hat just begonnen - wobei Love A wegen Krankheit leider kurzfristig ausfallen und von Lygo vertreten werden. Ab Mai spielen sie dann diverse Festivalkonzerte. Tickets gibt es bei Eventim.

Stream: Kettcar - "Scheine in den Graben"

Live: Kettcar

01.03. Kaiserslautern - Kammgarn*

02.03. Hamburg - Mehr! Theater am Großmarkt | ausverkauft*

13.03. Oberhausen - Turbinenhalle#

14.03. Frankfurt/Main - Batschkapp#

15.03. Zürich - m4music

16.03. Cottbus - Gladhouse#

17.03. Berlin - Columbiahalle#

* mit Lygo (Vertretung für Love A)

# mit Schrottgrenze

Live: Kettcar (Festivals)

12.05. Hamburg - Hafengeburtstag

13.06. Merkers - Rock am Berg

14.06. Ulm - Ulmer Zelt

15.06. Leipzig - Parkbühne

16.06. Duisburg - Traumzeitfestival

05.07. Husum - Schloss

13.07. Münster - Nah Am Wasser Festival

19.07. Karlsruhe - Das Fest

20.07. Jena - Kulturarena

21.07. Esslingen - Burg

26.07. Würzburg - Hafensommer

27.07. Schrobenhausen - Noisehausen Festival

09.08. Hannover - Fährmannsfest

10.08. Großefehn - Großefehn Open Air

11.08. Bonn - Kunstrasen Open Air