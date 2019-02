VISIONS Premiere: Rebecca Lou stellt Video zu "Not 4 U" vor

Foto: Screenshot Youtube

Die Garage-Rock-Newcomerin Rebecca Lou und ihre Band stehen in ihrem neuen Song "Not 4 U" auf Kriegsfuß mit der Gesellschaft - und zeigen dies mit einem passend unangepassten Video.

Nachdem die dänische Durchstarterin Rebecca Lou, die wir euch schon ausführlich vorgestellt hatten, mit ihrer Band in ihrem Heimatland bereits als Support für Künstler wie Le Butcherettes gespielt und im vergangenen Jahr mit ihrer Debüt-EP "Skeletons" auf sich aufmerksam gemacht hatte, soll in diesem Jahr nun auch ein ganzes Album folgen. Das anstehende Debüt trägt den Titel "Bleed" und erscheint am 30. August.

Mit ihrer Single "Not 4 U" liefert das Trio einen ersten, vielversprechenden Vorgeschmack darauf. Während der sich klanglich als kraftvoller Garage-Rock-Track mit energiegeladenem Power-Instrumental und eingängigem Rhythmus zeigt, gehe es laut Sängerin Lou inhaltlich vor allem um "eine dystopische Sicht auf die Liebe und das grundlegende Gefühl, nicht wirklich mit den Menschen um einen herum eine Bindung eingehen zu können."

Passend dazu erzählt das Video zur kämpferischen Ode an Einzelgänger die Geschichte einer Außenseiterin, die sich in der Gesellschaft fehl am Platz fühlt. Darin zu sehen ist eine mit Corpsepaint bemalte Metal-Liebhaberin, die sich mit ihrer persönlichen Unangepasstheit zunächst wütend und einsam durch den Alltag kämpft. Trotz aller Rebellion versucht sie dennoch, sich in ihrer Umgebung zu integrieren - und lässt dabei zum Ende hin sogar jemanden hinter ihre harte, unnahbare Fassade blicken.

Noch bevor Rebecca Lou im August ihr Debüt-Album "Bleed" veröffentlicht, bringen sie und ihre Band im Mai den rotzigen Garage-Rock nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz. Karten dafür gibt es bei Eventim. Außerdem zu sehen sein werden sie im Sommer beim Heimspiel auf dem dänischen Roskilde Festival.

Video: Rebecca Lou - "Not 4 U"

Live: Rebecca Lou

07.05. Klagenfurt - Wohnzimmer

09.05. Dornbirn - Spielboden

10.05. Bern - Wohnzimmerkonzert

11.05. St. Gallen - Grabenhalle

13.05. Bamberg - Live Club

14.05. Göttingen - Nörgelbuff

15.05. Witten - Shakespeare Pub

16.05. Berlin - Sageclub

17.05. Hamburg - Molotow

29.06.- 06.07. Roskilde Festival