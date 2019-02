Brutus streamen neue Single "Cemetery"

Auf ihrem Debütalbum "Burst" hatten Brutus mit ihrer Mischung aus Post-Hardcore und eingeschwärztem Post-Rock ein großes Ausrufezeichen gesetzt. Die zweite Single aus dem kommenden zweiten Album "Nest" trägt diese Energie weiter.

Anders als in der ersten Single "War" steigen Brutus unmittelbar in "Cemetery" ein: "We never will be best friends" - klare Ansage von Schlagzeugerin und Sängerin Stefanie Mannaerts. Im weiteren Verlauf entfaltet sich der Song durch eine bedrohliche, doch melodische Gitarre. Der Ausklang ist Post-Rock-typisch episch, zaubert aber ein Metal-Riff an den Schlusspunkt.

"Nest" erscheint am 29. März bei Hassle, ab Ende April geht das belgische Trio dann auf eine von VISIONS präsentierte Tour. Tickets für die sieben Termine gibt es bei Eventim.

Video: Brutus - "Cemetery"

VISIONS empfiehlt:

Brutus

28.04. Münster - Cafe Sputnik

13.05. Köln - MTC

14.05. Hamburg - Hafenklang

16.05. Berlin - Maze

18.05. Dresden - Scheune

20.05. München - Strom

22.05. Frankfurt/Main - Nachtleben